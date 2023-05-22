Как экономическое, так и военное назначение ⟩ В Палдиски построят многофункциональный причал

Как объясняют в компании, новый причал со складской территорией необходим для увеличения пропускной способности морских перевозок грузов и транспортных средств в порту, также он имеет и военное назначение. Как считает Tallinna Sadam, благодаря удачному расположению Южного порта в Палдиски, строительство нового причала создает предпосылки для того, чтобы Таллиннский порт стал важным партнером в строительстве и последующем обслуживании морских ветровых электростанций в Балтийском море.

Новый причал должен обеспечить возможность приемки в порт судов специального назначения с большой осадкой для строительства морских ветропарков и перевозки комплектующих для ветроустановок. Большая площадь складской территории позволяет проводить различные подготовительные работы по комплектованию и подготовке генераторов и ветряных лопастей перед погрузкой на судно. Кроме того, при необходимости новый причал можно использовать и для обслуживания судов класса «ро-ро».

Стоимость контракта на момент его подписания составляет 53,2 млн евро, а с учетом предусмотренной в договоре возможности индексации может дойти до 55,9 млн евро. Строительство причала со складской территорией должно быть завершено в июле 2025 года, сообщил Таллиннский порт.

Инвестиции софинансируются Европейской комиссией в размере 20 миллионов евро в рамках проекта военной мобильности EstMilMob, целью которого является улучшение транспортного сообщения с городом Тапа в течение следующих пяти лет.