Президент Литвы: Азербайджан помог ЕС с обеспечением энергоресурсами в зимний период

«Мы должны использовать возможности, предлагаемые политикой Восточного партнерства, для сотрудничества и поиска путей углубления стратегического партнерства», - сказал литовский лидер в понедельник в Вильнюсе после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

По словам литовского президента, в ходе визита Алиева подписаны двусторонние соглашения о более тесном сотрудничестве в области окружающей среды, по делам молодежи и в сфере правоохранительной деятельности.

Науседа также призвал Азербайджан к совместной работе с целью предотвращения возможности обхода Россией международных санкций.

Со своей стороны, Алиев выразил надежду, что в ближайшие годы экономика и торговля станут сферами, где будет достигнут наибольший прогресс. «Я благодарен Литве за ее поддержку в сотрудничестве с ЕС», - сказал президент Азербайджана.