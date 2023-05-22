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Президент Литвы: Азербайджан помог ЕС с обеспечением энергоресурсами в зимний период

BNS
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Президент Литвы Гитанас Науседа.
Президент Литвы Гитанас Науседа. Фото: CARSTEN KOALL

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил о положительной динамике во взаимоотношениях Европы и Азербайджана, отметил, что подписанное в прошлом году между ЕС и Баку соглашение о сотрудничестве в энергетической сфере «помогло ЕС обеспечить себя энергоресурсами в зимний период».

«Мы должны использовать возможности, предлагаемые политикой Восточного партнерства, для сотрудничества и поиска путей углубления стратегического партнерства», - сказал литовский лидер в понедельник в Вильнюсе после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

По словам литовского президента, в ходе визита Алиева подписаны двусторонние соглашения о более тесном сотрудничестве в области окружающей среды, по делам молодежи и в сфере правоохранительной деятельности.

Науседа также призвал Азербайджан к совместной работе с целью предотвращения возможности обхода Россией международных санкций.

Со своей стороны, Алиев выразил надежду, что в ближайшие годы экономика и торговля станут сферами, где будет достигнут наибольший прогресс. «Я благодарен Литве за ее поддержку в сотрудничестве с ЕС», - сказал президент Азербайджана.

Науседа посетил Азербайджан в мае прошлого года. В начале мая президент сказал министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову на встрече в Вильнюсе, что Литва заинтересована в расширении сотрудничества с Азербайджаном в сферах экономики, образования, инноваций, информационных технологий и других сферах.

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