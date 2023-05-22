Из-за строительных работ в микрорайоне Юлемисте автобусы будут направлены в объезд

Пресс-служба мэрии Таллинна сообщила, что на автобусном маршруте № 7 (с 22 мая по 2 июня) в направлении Сыямяэ не будет остановки «Валукоя». Появятся временные остановки «Юлемисте линнак» на улице Кеэвизе, а также остановки «Лыытса» и «Двигатель» на улице Лыытса.

В направлении Сели отменяется часть маршрута по ул. Яэзи, Валукоя и Лыытса, не будет остановок «Валукоя» и «Лыытса». Появятся временные остановки «Каубаяама» на улице Суур-Сыямяэ (до перекрестка с улицей Яэзи) и «Двигатель» после перекрестка с улицей Лыытса.

На автобусном маршруте № 15 (с 22 мая по 2 июня) в направлении Сыямяэ не будет остановок «Лыытса» и «Валукоя» на улице Валукоя. Появятся временные остановки «Лыытса» и «Двигатель» на улице Лыытса.

В направлении «Эстония» не будет остановок «Каубаяама» и «Валукоя». Появятся временные остановки «Каубаяама» на улице Суур-Сыямяэ (до перекрестка с улицей Яэзи), «Двигатель» на улице Лыытса и «Лыытса» на улице Валукоя после перекрестка с улицей Лыытса

На автобусных маршрутах № 45 и 64 (с 22 мая по 2 июня) в направлении Юлемисте маршрут и остановки останутся прежними.

На направлении Вяйке-Ыйсмяэ не будет остановок «Лыытса» и «Двигатель» на улице Лыытса. Появятся временные остановки «Валукоя» на улице Валукоя после перекрестка с улицей Яэзи, «Каубаяама» на улице Суур-Сыямяэ до перекрестка с улицей Яэзи и «Двигатель» на улице Суур-Сыямяэ после перекрестка с улицей Лыытса.

На автобусных маршрутах № 49 и 65 (с 22 мая по 2 июня) в направлении аэропорта отменяется часть маршрута по улицам Яэзи, Валукоя и Лыытса. Не будет остановок «Валукоя» и «Лыытса». Появятся временные остановки «Каубаяама» на улице Суур-Сыямяэ перед перекрестком с улицей Яэзи и «Двигатель» после перекрестка с улицей Лыытса.

На автобусной линии № 49 в направлении Виймси и автобус № 65 в направлении Сели (с 22 мая по 2 июня) не будет остановки «Валукоя». Появятся временные остановки «Юлемисте линнак» на улице Кеэвизе, а также «Лыытса» и «Двигатель» на улице Лыытса.