Фото и видео ⟩ Пожар на складе в Маарду потушен

В 12:30 в Центр тревоги сообщили, что на улице Лао в Маарду открытым пламенем горит ангар, черный дым от которого виден и из центра Таллинна. По имеющимся данным, в ангаре хранились газовые баллоны. Пожар окончательно потушили к 19.30, причины выясняются.
От пожара шло много черного дыма, который в основном распространялся в сторону озера Маарду. В меньшей степени дым распространился также над шоссе Вана-Нарва и Петербургским шоссе. Жителей этих районов попросили держать двери и окна закрытыми.
В 13:22 пожар был локализован.
Поскольку в ангаре хранятся газовые баллоны, полиция попросила наблюдателей, пришедших на место происшествия, покинуть его. В Маарду движение на улице Лао и Пыхьяранна-теэ было затруднено, и водителям рекомендовали избегать этих участков.
На спасательную операцию прибыли спасательные отряды из Ассаку, комманды из центра Таллинна, Козе, Кейла, Ласнамяэ, Мууга, Нымме и Пирита, а также спасатели-добровольцы из Арукюла и Тыдва.
На этой же улице ранее также горел ангар: в 2019 году там сгорели промышленные резервуары и два склада, где хранились ацетон и спирт.