Фото и видео ⟩ Пожар на складе в Маарду потушен

От пожара шло много черного дыма, который в основном распространялся в сторону озера Маарду. В меньшей степени дым распространился также над шоссе Вана-Нарва и Петербургским шоссе. Жителей этих районов попросили держать двери и окна закрытыми.

В 13:22 пожар был локализован.

Поскольку в ангаре хранятся газовые баллоны, полиция попросила наблюдателей, пришедших на место происшествия, покинуть его. В Маарду движение на улице Лао и Пыхьяранна-теэ было затруднено, и водителям рекомендовали избегать этих участков.

На спасательную операцию прибыли спасательные отряды из Ассаку, комманды из центра Таллинна, Козе, Кейла, Ласнамяэ, Мууга, Нымме и Пирита, а также спасатели-добровольцы из Арукюла и Тыдва.