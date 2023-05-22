Фото и видео ⟩ В Маарду горит ангар с газовыми баллонами

От пожара идет много черного дыма, который в основном распространяется в сторону озера Маарду. В меньшей степени дым распространился также над шоссе Вана-Нарва и Петербургским шоссе. Жителей этих районов просят держать двери и окна закрытыми.

В результате пожара никто серьезно не пострадал. Одному работнику стало плохо на месте происшествия, и его увезла скорая помощь.

Поскольку в ангаре хранятся газовые баллоны, полиция просит наблюдателей, пришедших на место происшествия, покинуть его. В настоящее время в Маарду движение на улице Лао и Пыхьяранна-теэ затруднено, и водителям рекомендуется избегать этих участков.

На спасательную операцию прибыли спасательные отряды из Ассаку, комманды из центра Таллинна, Козе, Кейла, Ласнамяэ, Мууга, Нымме и Пирита, а также спасатели-добровольцы из Арукюла и Тыдва.

По предварительному прогнозу руководителя спасательных работ, на тушение пожара может уйти еще не менее 5 часов.