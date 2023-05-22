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ФОТО ⟩ Автобус Кайтселийта съехал в кювет

Маариус Сувисте
, репортер
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Автобус Кайтселийта съехал в кювет в Сымерпалу.
Автобус Кайтселийта съехал в кювет в Сымерпалу. Фото: Erakogu

Вчера около полудня в Сымерпалу (Вырумаа) автобус тартуской дружины Кайтселийта  слишком сильно накренился на обочину, которая была мягкой, и съехал в кювет.

Автобус возвращался с тренировки в Нурсипалу. «Жертв нет», – подтвердил заместитель руководителя отдела стратегических коммуникаций генерального штаба Кайтселийта Танель Рютман.

Он добавил, что никакие другие стороны (гражданские автомобили) в инциденте не участвовали. Автобусу помогли вернуться на дорогу в сотрудничестве со второй пехотной командой Recovery.

У автобуса были минимальные повреждения, и он продолжил свой путь в Тарту. Повреждения дорожного полотна ликвидируют участники происшествия, сообщил майор Рютман.

Автобус Кайтселийта съехал в кювет в Сымерпалу.
Автобус Кайтселийта съехал в кювет в Сымерпалу. Фото: Erakogu
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