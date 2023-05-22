ФОТО ⟩ Автобус Кайтселийта съехал в кювет

Вчера около полудня в Сымерпалу (Вырумаа) автобус тартуской дружины Кайтселийта слишком сильно накренился на обочину, которая была мягкой, и съехал в кювет.
Автобус возвращался с тренировки в Нурсипалу. «Жертв нет», – подтвердил заместитель руководителя отдела стратегических коммуникаций генерального штаба Кайтселийта Танель Рютман.
Он добавил, что никакие другие стороны (гражданские автомобили) в инциденте не участвовали. Автобусу помогли вернуться на дорогу в сотрудничестве со второй пехотной командой Recovery.
У автобуса были минимальные повреждения, и он продолжил свой путь в Тарту. Повреждения дорожного полотна ликвидируют участники происшествия, сообщил майор Рютман.