В музее Доминиканского монастыря вспыхнул пожар

В 3:55 спасатели получили сообщение о том, что из подвала музея на улице Мюйривахе в Старом городе Таллинна идет дым, который распространяется по улице.

Прибывшие спасатели проникли на территорию музея и потушили два возгорания, обнаруженные в подвале здания.