В Таллинне в ночь на понедельник в музее Доминиканского монастыря вспыхнул пожар, в результате которого никто не пострадал.
В 3:55 спасатели получили сообщение о том, что из подвала музея на улице Мюйривахе в Старом городе Таллинна идет дым, который распространяется по улице.
Прибывшие спасатели проникли на территорию музея и потушили два возгорания, обнаруженные в подвале здания.
Затем они проветрили помещения музея и находящейся со соседству церкви, где распространился дым. Причина возгорания выясняется. По предварительным данным, в результате пожара люди не пострадали, а огонь не нанес большого ущерба имуществу музея.