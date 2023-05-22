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В музее Доминиканского монастыря вспыхнул пожар

BNS
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Доминиканский монастырь Святой Екатерины на улице Мюйривахе.
Доминиканский монастырь Святой Екатерины на улице Мюйривахе. Фото: Eero Vabamaegi

В Таллинне в ночь на понедельник в музее Доминиканского монастыря вспыхнул пожар, в результате которого никто не пострадал.

В 3:55 спасатели получили сообщение о том, что из подвала музея на улице Мюйривахе в Старом городе Таллинна идет дым, который распространяется по улице.

Прибывшие спасатели проникли на территорию музея и потушили два возгорания, обнаруженные в подвале здания.

Затем они проветрили помещения музея и находящейся со соседству церкви, где распространился дым. Причина возгорания выясняется. По предварительным данным, в результате пожара люди не пострадали, а огонь не нанес большого ущерба имуществу музея.

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