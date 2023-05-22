Опрос ⟩ Эстонские работодатели планируют с помощью искусственного интеллекта оценивать пригодность кандидатов

Каждый второй работодатель хотел бы видеть в резюме соответствующую пометку, если потенциальный работник при подготовке текста своих документов пользовался помощью ChatGPT.

Об этом сообщается в пресс-сообщении CVKeskus.ee. До сих пор услугами искусственного интеллекта в процессе подбора персонала пользовались лишь единичные работодатели: 2% использовали ИИ для оценки пригодности кандидатов на вакансии и только один процент – для анализа собеседований. Пять процентов работодателей прибегали к помощи технологических инноваций для автоматизации обратной связи.

Результаты недавнего опроса показали, что в этом году работодатели планируют сделать процесс найма персонала значительно более эффективным благодаря быстрому развитию технологий – 17% работодателей хотят автоматизировать предоставление обратной связи, а каждый десятый работодатель намерен задействовать ИИ в оценке пригодности кандидатов и анализе собеседований.

13% компаний планируют воспользоваться помощью ChatGPT или другой подобной языковой модели при составлении предложений о работе; до сих пор это делало лишь 4% компаний.

В рамках исследования у работодателей узнали, многие ли из них сталкивались с документами кандидатов (резюме, мотивационное письмо и пр.), созданными с помощью машинного обучения. 7% специалистов по подбору персонала ответили, что уже замечали подобные документы в процессе найма, 24% не смогли сказать наверняка, а 68% считают, что с такими документами не сталкивались.