Согласно последним результатам опроса работодателей, проведенного CVKeskus.ee и Агентством по исследованию зарплат, каждый десятый работодатель планирует в этом году прибегнуть к услугам ИИ для оценки пригодности кандидатов на вакансии и анализа собеседований.
Опрос ⟩ Эстонские работодатели планируют с помощью искусственного интеллекта оценивать пригодность кандидатов
Каждый второй работодатель хотел бы видеть в резюме соответствующую пометку, если потенциальный работник при подготовке текста своих документов пользовался помощью ChatGPT.
Об этом сообщается в пресс-сообщении CVKeskus.ee. До сих пор услугами искусственного интеллекта в процессе подбора персонала пользовались лишь единичные работодатели: 2% использовали ИИ для оценки пригодности кандидатов на вакансии и только один процент – для анализа собеседований. Пять процентов работодателей прибегали к помощи технологических инноваций для автоматизации обратной связи.
Результаты недавнего опроса показали, что в этом году работодатели планируют сделать процесс найма персонала значительно более эффективным благодаря быстрому развитию технологий – 17% работодателей хотят автоматизировать предоставление обратной связи, а каждый десятый работодатель намерен задействовать ИИ в оценке пригодности кандидатов и анализе собеседований.
13% компаний планируют воспользоваться помощью ChatGPT или другой подобной языковой модели при составлении предложений о работе; до сих пор это делало лишь 4% компаний.
В рамках исследования у работодателей узнали, многие ли из них сталкивались с документами кандидатов (резюме, мотивационное письмо и пр.), созданными с помощью машинного обучения. 7% специалистов по подбору персонала ответили, что уже замечали подобные документы в процессе найма, 24% не смогли сказать наверняка, а 68% считают, что с такими документами не сталкивались.
«Около трети работодателей полагают, что использование ChatGPT повышает шансы соискателей, обладающих менее выдающимися языковыми навыками, найти работу и делает их резюме и мотивационное письмо более содержательными, но в то же время это может давать вводящую в заблуждение информацию о соискателях», – прокомментировала результаты исследования руководитель отдела по подбору персонала CVKeskus.ee Грете Адлер.
По словам Адлер, каждый второй работодатель считает, что в случае использования машинного обучения соискателю работы следует сделать соответствующую пометку в предоставляемых им документах.
«Каждый пятый специалист по подбору персонала считает использование машинного обучения при подаче заявления на вакансию неэтичным, а 36 % отметили, что использование подобных технологических решений ставит других кандидатов в неравное положение», – сказала Адлер.
Агентство по исследованию зарплат и крупнейший в Эстонии портал поиска работы CVKeskus.ee два раза в год проводят среди работодателей и работников опросы, с помощью которых исследуются изменения в области заработной платы, ожиданий в отношении заработной платы, поведения рынка труда и т. п. Результаты опроса работодателей основываются на отзывах 402 работодателей, которые в совокупности обеспечивают работой более 50 000 человек.