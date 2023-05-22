В Таллиннской тюрьме покончил с собой заключенный

На прошлой неделе в Таллиннской тюрьме заключенный совершил самоубийство. Об этом BNS сообщили в Тюремной службе, отметив, что 16 мая заключенный покончил жизнь самоубийством, находясь в камере.
Ведомство подчеркнуло, что со своей стороны тюрьма делает все возможное для обеспечения безопасности, но, к сожалению не всегда удается предотвратить суицид и спасти жизнь человека. Начата процедура по выяснению обстоятельств.
В прошлом году в эстонских тюрьмах скончались в общей сложности девять человек, три из которых покончили самоубийством, а шестеро умерли из-за ухудшения здоровья. В этом году зафиксированы четыре случая смерти, один из которых – самоубийство, а три – в связи с ухудшением здоровья.