Заходите в волосатый лабиринт: развесистый гламур в Ноблесснере

С 27 мая по 27 ноября в Kai Kunstikeskus, расположенном в модном квартале Ноблесснера, будет работать выставка «Гиперсеть» (Hüpervõrk) еще более модной американской художницы исландского происхождения Храфнхильдур Арнардоттир, которая больше известна по кличке Shoplifter («Магазинный вор»).
Первая персональная выставка «Шоплифетерши» в Эстонии – это специально созданная для центра Кая монументальная космическая инсталляция, где яркая разноцветная масса пластиковых волос висит гирляндами, наворачивает кольца и образует сущий лабиринт. Художница известна своими фирменными мягкими средами, покрывающими пространство - сказочными лесами и психоделическими лишайниками.
Иногда объекты вздымаются, подобно мягким соборам - зритель будто находится под сводами нефа, который растет на глазах и переливается всеми цветами радуги. Волшебные инсталляции художницы наполнены буквально мягким юмором и радуют посетителей всех возрастов. Доходчивый художественный язык и эффектное исполнение сделали «Магазинную воришку» любимицей международной публики.
Волосы - как натуральные, так и синтетические - любимый материал художницы и объект ее пристального внимания. «Мне нравится работать с материалом, который не считается достаточно ценным для искусства. Я манипулирую им так, чтобы в результате получились особые произведения искусства. Я максималистка поп-арта, меня в первую очередь вдохновляют люди, мода и разные идентичности. Меня очень вдохновило особое пространство центра Кай с его высоким сводчатым потолком, так что я решила сделать новую работу для эстонской публики. Создание своего рода храма из волос в цеху бывшей верфи подводных лодок стало для меня особым вызовом», — прокомментировала художница, приехавшая в Таллинн на открытие выставки.
Монтаж выставки в центре Кая был сложной работой для всей команды. Подготовка волосяной массы и выстраивание цветовой композиции заняли 3 месяца. Сначала большая группа ассистентов и волонтеров работала над этим в мастерской художницы в Рейкьявике. При обработке синтетического меха важно исходить из возможностей переработки. На каждой новой выставке представлен старый обновленный материал. Звук для «Гиперсети» создан исландским исполнителем на терменвоксе Hekla.
29 мая в 14:00 пройдет единственная авторская экскурсия художницы по выставке «Гиперсеть» на английском языке. А 10 июня в 16:00 состоится кураторская экскурсия по выставке на эстонском языке с Карин Лаансоо.
Храфнхильдур Арнардоттир (1969) взяла себе псевдоним Shoplifter, потому что именно так пытались записать на слух ее имя американские служащие, когда она переехала в Нью-Йорк в 1994 году. Современная художница исландского происхождения - многосторонний талант в области искусства и дизайна. В 2019 году она представляла Исландию на Венецианской биеннале. В 2022 году открылась ее галерея в бывшем бомбоубежище в Рейкьявике, где постоянно демонстрируются ее венецианские работы. Недавние персональные выставки Shoplifter прошли в Художественном музее ARoS (Орхус, Дания, 2021), Художественном музее Рейкьявика (2020), музее современного искусства Киасма (Хельсинки, 2019).
Партнеры выставки: Эстонский фонд культуры, Таллиннский департамент культуры и спорта, Посольство Исландии, Akzo Nobel и Vestman Energia.