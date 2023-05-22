Заходите в волосатый лабиринт: развесистый гламур в Ноблесснере

Волосы - как натуральные, так и синтетические - любимый материал художницы и объект ее пристального внимания. «Мне нравится работать с материалом, который не считается достаточно ценным для искусства. Я манипулирую им так, чтобы в результате получились особые произведения искусства. Я максималистка поп-арта, меня в первую очередь вдохновляют люди, мода и разные идентичности. Меня очень вдохновило особое пространство центра Кай с его высоким сводчатым потолком, так что я решила сделать новую работу для эстонской публики. Создание своего рода храма из волос в цеху бывшей верфи подводных лодок стало для меня особым вызовом», — прокомментировала художница, приехавшая в Таллинн на открытие выставки.