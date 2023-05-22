ЕС оштрафовал Meta на 1,2 млрд евро за передачу частной информации пользователей

Европейская комиссия по защите информации объявила о наложении на корпорацию Meta штрафа в размере 1,2 миллиарда евро за перенос информации европейских пользователей на серверы в США.
Штраф был наложен на основании расследования, которое проводила против корпорации Ирландская комиссия по защите информации (корпорация зарегистрирована в Ирландии по соображениям налогообложения), пишет newsru.co.il.
Это крупнейший подобный штраф, наложенный комиссией по защите информации. В комиссии подчеркнули, что нарушение Meta является систематическим и непрерывным: «У Facebook миллионы пользователей в Европе, поэтому объем передаваемых личных данных огромен. Беспрецедентный штраф призван показать организациям, что серьезные нарушения имеют далеко идущие последствия».
В Meta уже заявили, что намерены оспорить штраф, и что запрет на передачу информации между Европой и США является абсурдным: «Возможность передачи данных через границы имеет основополагающее значение для работы глобального открытого интернета».