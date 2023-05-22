ФОТО ⟩ Пожар уничтожил сельский туалет: владелец подозревает поджог

Вчера вечером в деревне Лодья в волости Саарде дотла сгорел сельский туалет. Его владелец подозревает поджог, но полиция не спешит возбуждать уголовное дело.
В Центр тревоги сообщение о пожаре поступило вчера около 21:00. Сельский туалет был охвачен огнем и жители пытались потушить его самостоятельно. Когда спасатели прибыли на место, горела кабина туалета и десяток квадратных метров леса.
Спасатели сначала локализовали возгорание ландшафта, а затем потушили пожар. Сельский туалет был полостью уничтожен огнем.
На место происшествия также была вызвана полиция, поскольку владелец дома заподозрил поджог.
Пресс-секретарь Ляэнеской префектуры Ану Вильманн сказала, что инцидент был зарегистрирован в полиции, и обстоятельства пожара еще выясняются. Она не смогла сказать, будет ли возбуждено уголовное дело.
Пресс-секретарь Ляэнеского спасательного центра Андра Вяэрмаа, сказала, что их следователи не будут разбираться в причинах пожара, поскольку к ним не обращалась полиция.