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ФОТО ⟩ Пожар уничтожил сельский туалет: владелец подозревает поджог

Pärnu Postimees
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Пожар в сельском туалете.
Пожар в сельском туалете. Фото: Lääne päästekeskus

Вчера вечером в деревне Лодья в волости Саарде дотла сгорел сельский туалет. Его владелец подозревает поджог, но полиция не спешит возбуждать уголовное дело.

В Центр тревоги сообщение о пожаре поступило вчера около 21:00. Сельский туалет был охвачен огнем и жители пытались потушить его самостоятельно. Когда спасатели прибыли на место, горела кабина туалета и десяток квадратных метров леса.

Спасатели сначала локализовали возгорание ландшафта, а затем потушили пожар. Сельский туалет был полостью уничтожен огнем.

Пожар уничтожил сельский туалет.
Пожар уничтожил сельский туалет. Фото: Lääne päästekeskus

На место происшествия также была вызвана полиция, поскольку владелец дома заподозрил поджог.

Пресс-секретарь Ляэнеской префектуры Ану Вильманн сказала, что инцидент был зарегистрирован в полиции, и обстоятельства пожара еще выясняются. Она не смогла сказать, будет ли возбуждено уголовное дело.

Пресс-секретарь Ляэнеского спасательного центра Андра Вяэрмаа, сказала, что их следователи не будут разбираться в причинах пожара, поскольку к ним не обращалась полиция.

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