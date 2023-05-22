АЛЛАР ЙЫКС ⟩ Политическое бескультурье уводит от верховенства права

На прошлой неделе работоспособность парламента была восстановлена. Для этого правлению Рийгикогу пришлось ограничить передачу поправок и запросов, хотя закон такой возможности не предусматривает. Соответствует ли это закону, решит Государственный суд на основании жалобы оппозиции. Принимая решение, суд должен взвесить право политического большинства на реализацию своей политики и право меньшинства быть услышанным.

Независимо от решения Государственного суда, в ситуации, когда серьезность представительной демократии может снизиться до критического предела, выигравших не будет.

Марью Лауристин справедливо заметила, что власть имущие в будущем должны научиться предотвращать или преодолевать раздутую ситуацию в Рийгикогу. Потому что усиление противостояния может привести к демонтажу парламентарного государственного строя.

Извлекли ли из этого уроки? Я сомневаюсь.

Сравнение оппозиции с Россией и Гитлером может принести краткосрочное политическое удовлетворение и понравиться простодушным избирателям. Скорее, это признак того, что основная причина нетрудоспособности парламента не понята.

Для власть имущих обструкция всегда предстает законным террором меньшинства над большинством, которого никогда нельзя допускать.

Однако, чтобы различать допустимое и недопустимое воспрепятствование, следует задаться вопросом, является ли целью выполнение данных избирателям обещаний или парализовать работу Рийгикогу по принципу «чем хуже, тем лучше». Только в случае с EKRE цель можно угадать по желанию перенести дискуссию с Тоомпеа на улицу.