Без участия государства приграничные районы Эстонии могут опустеть

В исследовании приграничных районов юго-восточной Эстонии сделан вывод о том, что если государство не изменит свой нынешний подход к приграничным территориям, при негативном сценарии их население может сократиться на четверть к 2035 году, пишет Rus.ERR.
Исследование, проведенное Центром прикладных социальных исследований Тартуского университета при поддержке Министерств внутренних дел и обороны, показало, что приграничное население характеризуется высокой эмиграцией, низким числом детей и молодежи, а также женщин детородного возраста, и очень высоким удельным весом людей в возрасте 50-65 лет.
«Если в так называемых приграничных районах не останется людей, эти районы могут заполниться элементом, который, возможно, не является самым дружественным для эстонского государства», – сказал научный руководитель исследовательской группы, профессор Эйки Берг.
В исследовании отмечается, что одной из причин отъезда людей является низкое качество услуг или их полное отсутствие.