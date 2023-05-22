Шестимесячный Euribor вновь вырос

Показатель межбанковского финансового рынка Euribor связан со ставкой по депозитам Европейского центробанка (ЕЦБ).

Совет Европейского центрального банка принял на заседании четвертого мая решение повысить три базовые процентные ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов, или 0,25 процентных пункта, и установить с 10 мая процентную ставку по основным операциям рефинансирования на уровне 3,75 процента, ставку по фиксированному варианту кредитования на уровне 4 процентов, а процентную ставку по варианту фиксированного депозита на уровне 3,25 процента.

По мнению совета, инфляция еще долго будет оставаться слишком высокой. По данным центробанка, хотя общая инфляция в последние месяцы замедлилась, ценовое давление остается сильным. В то же время, влияние прошлых повышений базовой ставки сильно ощущается на финансовых и монетарных условиях в зоне евро, но остается неясным, как поздно и насколько эффективно это отразится на реальной экономике, заявил ЕЦБ.