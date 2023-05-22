«Артемовская мясорубка» - и ни слова о Пригожине: как российское ТВ описывает захват Бахмута

Сравнения с Великой Отечественной войной продолжились и в самом сюжете о Бахмуте. На видео раненый солдат рассказывал, что не уезжал из города: «Не-не, надо же было этот момент увидеть, как флаги поднимут над Бахмутом. Наверное, такие же эмоции, как у дедов в Берлине были».

Среди прочего, как рассказывали в выпуске, российские военные и наемники в Бахмуте боролись с «переписыванием истории», одной из любимых тем для рассуждений президента России Владимира Путина.

«[Военные и члены ЧВК "Вагнер"] пишут историю. Поэтому их называют карандашами. Это одна из самых популярных шуток среди наших бойцов. Враги историю усиленно пытаются переписать, флаги пытаются сбить», - говорилось в сюжете.

Корреспондент также брал интервью у командира ЧВК «Вагнер» с позывным Ратибор, уточняя, что это «чуть ли не самый легендарный командир в стране». О статусе ЧВК в России в репортажах предпочли не упоминать, как не было сказано и ни слова об основателе «Вагнера» Евгении Пригожине (по некоторым данным, он может находиться в «черном списке» у государственных СМИ).

Неприступная оборона неподготовленных солдат

Украинские военные. Фото: Getty Images