«Артемовская мясорубка» - и ни слова о Пригожине: как российское ТВ описывает захват Бахмута

Российское телевидение активно праздновало заявления о взятии Бахмута спустя 7,5 месяца кровопролитных боев. Переход города с довоенным населением в 70 тысяч человек сравнивали с взятием Берлина во время Второй мировой войны. ЧВК «Вагнер», до сих пор не легализованная в России, в репортажах упоминалась часто, а ее основатель Евгений Пригожин внимания российского ТВ не получил, пишет Русская служба Би-би-си.
Первым о полном взятии Бахмута в субботу заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин (ВСУ по-прежнему настаивают, что украинские силы остаются в городе). Как писала «Медуза», российские телеканалы 20 мая полностью проигнорировали это заявление.
Однако после заявления российского Минобороны о взятии города и поздравлений от президента Владимира Путина в адрес «штурмовых отрядов "Вагнер", а также всех военнослужащих подразделений ВС РФ», телеканалы перешли к ликованию.
«Российское государственное телевидение изобразило предполагаемое взятие Бахмута как судьбоносное историческое событие и заявило, что взятие города будет способствовать успеху российских операций по взятию Славянска (41 км на северо-запад от Бахмута), Краматорска (35 км на северо-запад от Бахмута) и даже Днепра (примерно 215 км на запад от Бахмута)», - говорилось в последнем отчете американского Института изучения войны ISW.
«Бесценные кадры» и исторический момент
«Кремль, видимо, попытался подать взятие Бахмута как историческую победу, поскольку тактические успехи в Украине у него по-прежнему отсутствуют», - говорится в сводке ISW.
О судьбоносности взятия Артемовска (российские СМИ используют советское название города), действительно много говорили в итоговых новостных программах на Первом канале, «России 1» и НТВ, свидетельствуют данные, собранные службой мониторинга Би-би-си.
«Бесценные кадры с места в репортаже съемочной группы Первого канала. Они стали первыми свидетелями того, что уже вошло в историю - знамена над городом, радость бойцов, как у наших дедов в 1945-м, - торжественно рассказывал корреспондент во время итогового выпуска новостей на Первом канале. - Без преувеличения исторический момент!»
Сравнения с Великой Отечественной войной продолжились и в самом сюжете о Бахмуте. На видео раненый солдат рассказывал, что не уезжал из города: «Не-не, надо же было этот момент увидеть, как флаги поднимут над Бахмутом. Наверное, такие же эмоции, как у дедов в Берлине были».
Среди прочего, как рассказывали в выпуске, российские военные и наемники в Бахмуте боролись с «переписыванием истории», одной из любимых тем для рассуждений президента России Владимира Путина.
«[Военные и члены ЧВК "Вагнер"] пишут историю. Поэтому их называют карандашами. Это одна из самых популярных шуток среди наших бойцов. Враги историю усиленно пытаются переписать, флаги пытаются сбить», - говорилось в сюжете.
Корреспондент также брал интервью у командира ЧВК «Вагнер» с позывным Ратибор, уточняя, что это «чуть ли не самый легендарный командир в стране». О статусе ЧВК в России в репортажах предпочли не упоминать, как не было сказано и ни слова об основателе «Вагнера» Евгении Пригожине (по некоторым данным, он может находиться в «черном списке» у государственных СМИ).
Неприступная оборона неподготовленных солдат
Рассказывая о боях за Бахмут, российские пропагандисты столкнулись с привычной дилеммой: с одной стороны, нельзя слишком хвалить мощь украинской армии, с другой, нужно подчеркнуть историческое значение победы в этом районе. Та же проблема возникала и с описанием значения города: в описании российских телеканалов стратегическую роль Бахмута невозможно переоценить, но потери Украины в боях были «бессмысленными».
В результате авторы сюжетов зачастую говорили о несчастных резервистах, толпами отправляемых на смерть (из репортажей независимых СМИ следует, что так с завербованными заключенными и мобилизованными поступали скорее российская армия и ЧВК «Вагнер»), а затем подчеркивали, что Бахмут был «сложнейшим рубежом неприступной украинской обороны» («Итоги недели» с Ирадой Зейналовой на НТВ).
В этом же сюжете НТВ журналисты, расписав значение Бахмута, добавляют, что «ВСУ придется как-то оправдать и объяснить десятки тысяч бессмысленных потерь в "бахмутской мясорубке", когда город все равно был сдан нашим штурмовым отрядам».
В «Вестях недели» с Дмитрием Киселевым использовали термин «артемовская мясорубка», причем приписали его украинским военным. В передаче показали целых три сюжета о Бахмуте, - которые зачастую друг другу противоречили.
Например, в репортаже Александра Евстигнеева говорилось, что центральную площадь города «взяли довольно легко, потому что в принципе украинские войска не намеревались ее удерживать».
Полчаса спустя Михаил Андроник в своем сюжете заявил: «Центральная площадь Артемовска была превращена в большой укрепрайон - по центру нарыты окопы, по углам установлены долговременно защищенные огневые точки».