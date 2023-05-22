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Автоугонщика, скрывавшегося от полиции 16 часов, отправили в тюрьму

Марко Суурмяги
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19 октября прошлого года приехавший из Литвы Нериюс Вайтекус угнал из Вильянди автомобиль с противоугонной системой GPS. Скрываясь от полиции, он бросил машину в лесу и был пойман через 16 часов. Сегодня он предстал перед судом.
19 октября прошлого года приехавший из Литвы Нериюс Вайтекус угнал из Вильянди автомобиль с противоугонной системой GPS. Скрываясь от полиции, он бросил машину в лесу и был пойман через 16 часов. Сегодня он предстал перед судом. Фото: Jürgen Puistaja/kuvatõmmis

Сегодня суд приговорил литовского автоугонщика Нериюса Вайтекуса, который в прошлом году угнал внедорожник из Вильянди и 16 часов провел в лесах Мульгимаа в попытке скрыться, к двум годам и трем месяцам лишения свободы.

Попытка 36-летнего Вайтекуса скрыться в октябре прошлого года привлекла большое внимание, и в течение дня его преследовали десятки сотрудников группы быстрого реагирования. Он угнал Toyota Land Cruiser из Вильянди 19 октября в три часа ночи и направился в сторону Каркси-Нуйа. Вероятно, он планировал быстро пересечь государственную границу и к утру добраться до Литвы. Однако на угнанном автомобиле была установлена ​​противоугонная система, которая сразу же оповестила владельца, что что-то происходит, и еще до того, как угонщик покинул город, о случившемся уже было известно полиции.

Погоня началась. Скрывающийся на машине угонщик решил свернуть с главной дороги, но, сворачивая на все более и более мелкие дороги, в какой-то момент оказался в тупике, и ему пришлось бросить машину и убегать. Последний сигнал о нем полицейские получили из Хирмукюла у озера Мяэкюла.

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