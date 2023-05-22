Автоугонщика, скрывавшегося от полиции 16 часов, отправили в тюрьму

Попытка 36-летнего Вайтекуса скрыться в октябре прошлого года привлекла большое внимание, и в течение дня его преследовали десятки сотрудников группы быстрого реагирования. Он угнал Toyota Land Cruiser из Вильянди 19 октября в три часа ночи и направился в сторону Каркси-Нуйа. Вероятно, он планировал быстро пересечь государственную границу и к утру добраться до Литвы. Однако на угнанном автомобиле была установлена ​​противоугонная система, которая сразу же оповестила владельца, что что-то происходит, и еще до того, как угонщик покинул город, о случившемся уже было известно полиции.