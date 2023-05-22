Дети, рожденные иностранцами с визами, являются для государства нелегалами

Канцлер юстиции Юлле Мадизе направила в конституционную комиссию Рийгикогу письмо со своими замечаниями, в котором одной из проблем назвала юридическую судьбу детей, рожденных в Эстонии от родителей-иностранцев. По ее мнению, существующий закон слишком лаконичен.

Мадизе уточнила, что в Законе об иностранцах остается неясной судьба ребенка, если его родители находятся в Эстонии на основании визы.

Юлле Мадизе. Фото: Mihkel Maripuu

«Департамент полиции и погранохраны проинформировал родителей о том, что их ребенок, родившийся в Эстонии, является лицом, находящимся в стране нелегально, для которого можно ходатайствовать о визе только в иностранном государстве», – заявила канцлер юстиции, добавив, что автоматически правовое основание для пребывания в стране имеется лишь у тех детей, в отношении которых действует освобождение от визы на основании иностранного договора или другого законодательства.

По словам Мадизе, государство должно установить необходимую правовую базу и соответствующие процедуры для осуществления основных прав. «Невозможно подать заявление на получение визы или вида на жительство для ребенка до его рождения. Это означает, что если родитель находится в стране на законных основаниях, его ребенок, родившийся в Эстонии, также должен иметь законное основание для пребывания в стране», – отметила она.

Ребенок законно проживающего в Эстонии родителя не может по закону считаться нелегальным иммигрантом, и этот ребенок также не может быть депортирован, указала Мадизе. Среди прочего, по ее мнению, также необоснованно требовать, чтобы родители выезжали из Эстонии с ребенком только для того, чтобы ходатайствовать о законном разрешении для его пребывания в стране. «Никакого обоснования такого требования, основанного на общественных интересах, найти невозможно, по сути, это лишняя манипуляция людьми», – считает канцлер юстиции.