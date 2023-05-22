В эстонском озере обнаружено фекальное загрязнение, отдыхающих предостерегают от купания

Анализ показал, что содержание кишечной палочки в воде более чем в два раза выше нормы.

Повышенный уровень кишечной палочки указывает на то, что в озере произошло фекальное загрязнение. Говоря о купании, особенную осторожность следует проявлять людям с ослабленной иммунной системой, а также детям и пожилым людям. Загрязненную воду не следует пить, а после купания необходимо вымыться и сменить одежду.