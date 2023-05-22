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В эстонском озере обнаружено фекальное загрязнение, отдыхающих предостерегают от купания

rus.postimees.ee
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Озеро Курепалу.
Озеро Курепалу. Фото: Kristjan Teedema

Анализ воды, взятой из озера Курепалу 15 мая, показал, что в воде слишком высокое содержание кишечной палочки. Купаться в озере не рекомендуют.

Анализ показал, что содержание кишечной палочки в воде более чем в два раза выше нормы. 

Повышенный уровень кишечной палочки указывает на то, что в озере произошло фекальное загрязнение. Говоря о купании, особенную осторожность следует проявлять людям с ослабленной иммунной системой, а также детям и пожилым людям. Загрязненную воду не следует пить, а после купания необходимо вымыться и сменить одежду.

Озеро Курепалу находится в волости Кастре в Тартумаа. 

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