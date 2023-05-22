Пашинян: Армения может признать Карабах азербайджанским

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван может признать Нагорный Карабах частью Азербайджана, если Баку гарантирует права армян на этой территории. «86 600 квадратных километров территории Азербайджана включают Нагорный Карабах. Если мы правильно понимаем друг друга, то Армения признает территориальную целостность Азербайджана в названных пределах, а Баку - территориальную целостность Армении в 29 800 квадратных километров», - сказал он на пресс-конференции в Ереване в понедельник, 22 мая.

«Важно зафиксировать, что Ереван заявляет о том, что вопросы прав и безопасности армян Нагорного Карабаха должны быть обсуждены в формате переговоров Баку - Степанакерт», - отметил армянский премьер.

Одновременно Пашинян заявил о возможном выходе его страны из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По его словам, этот вопрос сейчас обсуждается. «Я не могу исключать, что Армения де-юре может выйти из ОДКБ или же заморозить свое членство. Но это произойдет только в том случае, когда мы зафиксируем, что ОДКБ вышел из Армении», - отметил Пашинян.

При этом глава армянского правительства указал, что мониторинговая миссия ОДКБ не приезжает в Армению. «Говоря о выходе ОДКБ из Армении, я имею в виду обязательства организации перед Арменией», - пояснил он.