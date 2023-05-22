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Финляндия расторгла договор с «Газпромом» о поставках российского газа

rus.postimees.ee
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«Газпром».
«Газпром». Фото: Olga Maltseva

В результате конфликта, который касался сразу нескольких пунктов договора о поставках газа из России, контракт был расторгнут. «Газпром экспорт» прекратил поставки трубопроводного газа в Финляндию еще в мае прошлого года, пишет Yle.

Финская государственная энергокомпания Gasum расторгла контракт с компанией «Газпром экспорт» на поставку газа.

В апреле прошлого года «Газпром» потребовал, чтобы финская компания платила за газ в рублях вместо евро. Gasum отвергла это требование.

Также у компаний были и другие разногласия по поводу контракта. Gasum передала дело на рассмотрение арбитражного суда, согласно которому компания не обязана платить в рублях по выдвинутому «Газпромом» графику. Суд потребовал, чтобы стороны продолжили переговоры, но компаниям не удалось прийти к согласию.

«Газпром экспорт» прекратил поставки трубопроводного газа в Финляндию в мае прошлого года.

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