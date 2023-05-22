Финляндия расторгла договор с «Газпромом» о поставках российского газа

В апреле прошлого года «Газпром» потребовал, чтобы финская компания платила за газ в рублях вместо евро. Gasum отвергла это требование.

Также у компаний были и другие разногласия по поводу контракта. Gasum передала дело на рассмотрение арбитражного суда, согласно которому компания не обязана платить в рублях по выдвинутому «Газпромом» графику. Суд потребовал, чтобы стороны продолжили переговоры, но компаниям не удалось прийти к согласию.