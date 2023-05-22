Аналитический центр PESA предлагает вынести вопрос о равенстве браков на референдум

По этому вопросу отсутствует консенсус в обществе, а избранные представители не получали мандат на изменение закона о семье, передал в понедельник пресс-секретарь аналитического центра. Он добавил, что в демократическом государстве народ осуществляет власть посредством референдумов или избранных представителей, и поэтому единственный способ принять решение о столь весомом изменении – вынести представленный правительством законопроект на референдум.

По мнению центра, опубликованное на прошлой неделе письмо 59 интеллектуалов не выражало мнение об обеспечении равных прав однополым парам, а просило Рийгикогу оставить понятие брака без изменений, поскольку в обществе отсутствует консенсус по этому вопросу, а опубликованное в понедельник письмо 600 общественных деятелей доказывает, что консенсус действительно отсутствует.

По мнению PESA, многие граждане выступают против изменения понятия брака, прежде всего потому что брак, а также семья из матери, отца и детей являются центральной составляющей их идентичности, частью их вероисповедания или мировоззрения. Изменение понятия брака, которое приведет к изменениям в Законе о семье, было бы в их отношении дискриминацией, сообщил пресс-секретарь.