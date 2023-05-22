Рийгикогу прекратил прием запросов и законопроектов

Представляющие коалицию в руководстве Рийгикогу спикер Лаури Хуссар и вице-спикер Тоомас Кивимяги сочли, что следует прекратить прием законопроектов и запросов, чтобы парламент смог обсудить и другие возложенные на него задачи.

Хуссар и Кивимяги отметили, что депутаты Рийгикогу обладают конституционным правом подавать запросы и законопроекты, но это не должно препятствовать остальной работе Рийгикогу.

Представляющий оппозицию лидер Центристской партии Юри Ратас возразил, что таким образом вскоре могут начать выносить на голосование самые разные вопросы.

Пленум Рийгикогу 50 голосами решил поддержать решение руководства прекратить в понедельник прием запросов и законопроектов. Голосов «против» не было, один депутат воздержался, а 41 не участвовал.