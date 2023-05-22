Окопы и «зубы дракона»: на спутниковых снимках видны оборонительные укрепления России на востоке Украины и в Крыму

За этими траншеями находится еще одно кольцо укреплений города с тремя уровнями защиты, которые можно отчетливо увидеть на этом спутниковом снимке более крупного плана.

Фото: BBC

В верхней части спутникового снимка виден противотанковый ров. Обычно такие рвы имеют глубину не менее 2,5 м и предназначены для блокировки любых вражеских танков, которые попытаются пересечь границу.

За рвом несколько рядов «драконьих зубов» и еще одна сеть траншей.

Фото: BBC

Но украинской армии, скорее всего, предстоит столкнуться и с другими ловушками.

Весьма вероятно, что участки между тремя линиями обороны Токмака были заминированы, считает Марк Канчиан из американской организации Центр стратегических и международных исследований.

«Минные поля - стандартная часть обороны, и русские широко использовали их на протяжении всей войны», - говорит он.

«Здесь они будут крупными и лучше замаскированными. Их цель - замедлить украинские атаки для того, чтобы другие боевые части - артиллерия и пехота- могли нанести удар по наступающим», - отметил Канчиан.

Журналисты BBC Verify обнаружили еще три города вблизи Токмака, укрепленные аналогичным образом.

3. Трасса Е105

Линия противотанковых рвов и траншей теперь проходит вдоль 35-километрового участка автомагистрали E105 к западу от Токмака.

Фото: BBC

Автомагистраль E105 имеет стратегическое значение, соединяя удерживаемый Россией Мелитополь на юге с подконтрольным Украине Харьковом на севере. Сторона, которая контролирует эту дорогу, может легко перемещать войска по региону.