Эстонские пограничники развернули подозрительную фуру из Чехии

Во время проверки груза пограничники обнаружили легковые автомобили, которые были направлены на дополнительную проверку. В ходе проверки было установлено, что заводская табличка легкового автомобиля Toyota Rav4 со шведскими номерными знаками была с признаками манипуляции, а наклейки и регистрационные свидетельства полностью подделаны.

Также было установлено, что легковой автомобиль Mercedes-Benz G500 с немецкими номерными знаками был с поддельным сертификатом, а регистрационное свидетельство было с признаками манипуляции. Автомобили были задержаны на границе и отправлены на дальнейшую экспертизу. Уголовное дело возбуждено не было, но водителю пришлось выплатить 2 000 евро. После этого грузовик вернулся в Эстонию.