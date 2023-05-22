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Эстонские пограничники развернули подозрительную фуру из Чехии

rus.postimees.ee
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Пограничный пункт Лухамаа.
Пограничный пункт Лухамаа. Фото: Sille Annuk

Вчера на пограничном переходе Лухамаа из Эстонии не выпустили грузовой автомобиль с чешскими номерными знаками.

Во время проверки груза пограничники обнаружили легковые автомобили, которые были направлены на дополнительную проверку. В ходе проверки было установлено, что заводская табличка легкового автомобиля Toyota Rav4 со шведскими номерными знаками была с признаками манипуляции, а наклейки и регистрационные свидетельства полностью подделаны.

Также было установлено, что легковой автомобиль Mercedes-Benz G500 с немецкими номерными знаками был с поддельным сертификатом, а регистрационное свидетельство было с признаками манипуляции. Автомобили были задержаны на границе и отправлены на дальнейшую экспертизу. Уголовное дело возбуждено не было, но водителю пришлось выплатить 2 000 евро. После этого грузовик вернулся в Эстонию.

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