«Новости в 7» за 22 мая: ждет ли нас еще один новый налог, учения военных и гражданских медиков, пляжный волейбол круглый год и выставка фиалок в Ботаническом саду

Сегодня в выпуске:

- Эстонская система здравоохранения страдает от недостаточного финансирования. Только чтобы поддерживать нынешний уровень, в ближайшие годы потребуются дополнительные сотни миллионов евро. Будет ли введен еще один новый налог для покрытия расходов бюджета?

- Новости по стране: пожар высшей категории сложности в Маарду, где установят новые камеры слежения за скоростью автомобилей и в Пярну вновь открывается авиасообщение с Хельсинки

- Крупная дорожная авария с десятками пострадавших - таким был сценарий масштабных учений военных и гражданских медиков, прошедших в рамках ежегодных маневров «Весенний шторм». Репортаж с места событий корреспондента «Новостей в 7» на Северо-Востоке страны.

- Хотя Эстония совсем не тропическая страна, у нас тоже есть места, где можно круглый год играть в пляжный волейбол. Наша корреспондент побывала в уникальном спортивном холле, чтобы понаблюдать за слетом любителей этой популярной летней игры в мяч

- Короткие новости: про извержение вулкана Этна в Италии, давке на стадионе в Сальвадоре и открытии уникального водного парка в Абу-Даби

- В Таллиннском ботаническом саду открылась ежегодная выставка, знакомящая с сенполиями и другими цветами вида геснериевых. Не пропустила красочный весенний бал фиалковых и наша съёмочная группа.