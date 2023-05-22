Ханно Певкур: Россия последовательно пытается расколоть наше общество

Министр обороны Ханно Певкур, принявший участие в прошедшей в понедельник в Легьоново в Польше встрече министров обороны Северной группы, подчеркнул, что победа Украины укрепит всеобщую безопасность.
Певкур отметил, что Россия способна за считанные годы восстановить свое довоенное положение в этом регионе, поэтому важна последовательная и решительная поддержка Украины, потому что победа Украины укрепит нашу общую безопасность, передала пресс-служба Министерства обороны.
«Российская Федерация публично подвергает сомнению легитимность и территориальную целостность Балтийских стран и последовательно пытается с помощью средств гибридной войны расколоть наши общества», - сказал Певкур.
«Россия по-прежнему оккупирует 18 процентов, то есть 110 000 квадратных километров украинской территории. Военная помощь Украине со стороны Запада должна продолжаться, мы можем предоставить эту помощь. ЕС потратил в 44 раза больше на меры по восстановлению после пандемии и в 34 раза больше на снижение энергетического кризиса, чем предоставил средств для победы на войне», - продолжил Певкур.
На встрече министры сосредоточились на угрозах для безопасности Северо-Восточной Европы и позициях к предстоящему саммиту НАТО в Вильнюсе. Страны придерживаются позиции, что дальнейшая военная помощь Украине в борьбе с незаконной и жестокой агрессией со стороны России крайне важна. Министры также согласились, что главная цель саммита в Вильнюсе - повысить безопасность региона посредством дальнейшего укрепления сдерживания и обороны.
«Повышенные затраты на оборону и сделанные с умом оборонные инвестиции позволят гарантировать необходимые нам способности и запасы. Два процента ВВП оборонных затрат могли бы в ближайшее время стать обязательными для стран НАТО, но мы должны поставить цель, чтобы к 2030 году оборонные затраты стран НАТО поднялись хотя бы до 2,5 процента», - отметил Певкур.
Северная группа (Northern Group) - формат оборонного сотрудничества, объединяющий 12 стран Балтийского и Северного морей - Эстонию, Нидерланды, Исландию, Литву, Латвию, Норвегию, Польшу, Швецию, Германию, Финляндию, Данию и Соединенное Королевство. В фокусе внимания Северной группы находится преимущественно региональная безопасность Северной Европы и Арктики, формат был учрежден в 2010 году по инициативе Соединенного Королевства. В первой половине этого года председатель группы - Польша, во второй половине года председателем будет Швеция.