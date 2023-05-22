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Среди эстонской молодежи распространяется видео избиения маленького мальчика

Ханс Вяре
, главный редактор газеты Sakala
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Sander Ilvest

В социальных сетях распространяется видео, на котором старший мальчик избивает мальчика помладше, предположительно восьми лет. Полиция просит людей не делится этим видео и сделать все, чтобы остановить распространение. 

На видео, снятом в лесу, запечатлены три мальчика, на вид лет десяти, и один помладше. Один старший мальчик бьет жертву кулаком в живот, хотя тот умоляет не делать этого. В другом коротком видеоролике видно, как маленький мальчик лежит на земле, а нападающий бьет его ногами. На последних кадрах видео можно разглядеть лицо нападающего.

На третьем опубликованном видео нападающий держит в руках пилу и делает жесты, будто хочет отрезать жертве ногу. 

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