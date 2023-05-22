Среди эстонской молодежи распространяется видео избиения маленького мальчика

На видео, снятом в лесу, запечатлены три мальчика, на вид лет десяти, и один помладше. Один старший мальчик бьет жертву кулаком в живот, хотя тот умоляет не делать этого. В другом коротком видеоролике видно, как маленький мальчик лежит на земле, а нападающий бьет его ногами. На последних кадрах видео можно разглядеть лицо нападающего.