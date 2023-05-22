Один из самых известных фонтанов Эстонии закрывается на ремонт.

В понедельник днем на Ратушной площади Тарту было заметно, что вокруг известного фонтана «Целующиеся студенты» установлен забор.
Установка ограждений знаменует собой начало реконструкции фонтана. В ходе реконструкции будет снесен бетонный каркас фонтана, построен новый фундамент, заменены все технические и насосные системы, установлена новая система освещения и управления фонтаном, при этом будет сохранен его архитектурный облик.
Тендер на реконструкцию «Целующихся студентов» был выигран компанией OÜ Ökomeister с предложением в размере 600 000 евро. Поскольку реконструкция фонтана должна быть проведена в максимально теплый период, завершение работ ожидается осенью этого года.
Фонтан «Целующиеся студенты» на Ратушной площади был торжественно открыт 1 сентября 1998 года. Авторы проекта - скульптор Мати Кармин и архитектор Тийт Труммал.