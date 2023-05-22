Страдает конкурентоспособность: Эстония призывает ЕС сократить бюрократию

Эстония призвала Европейскую комиссию и страны ЕС активнее использовать данные и разработки экономики реального времени и тем самым сократить растущую нагрузку отчетности для предприятий, передала пресс-служба министерства.

По словам Рийсало, внутренний рынок ЕС является крайне важной возможностью и преимуществом, но он отметил, что с точки зрения предприятий правовые рамки ЕС стали обременительными и дорогими. «Нашим предприятиям нужен работающий общий рынок, правила которого позволяют, а не мешают предприятиям расти и расширяться», - сказал Рийсало.

Эстония направила Европейской комиссии и странам ЕС предложения, согласно которым в ЕС в целом следует сосредоточиться на сокращении административной нагрузки и упрощении регуляционной среды.

Дискуссия за обедом была посвящена 30-летию внутреннего рынка ЕС и долгосрочной конкурентоспособности. По словам Рийсало, фундаментом экономического благополучия ЕС являются работающий общий рынок и сильная конкуренция, но возросшее за последние годы предоставление госпомощи в странах ЕС увеличивает неравенство между предприятиями.

«В ЕС у предприятий должны быть равные возможности. В то же время, Эстония — маленькая страна с открытой экономикой, что значит, что мы во многом зависим от происходящего в других странах. Мы не можем конкурировать с госпомощью, которую предоставляют в крупных странах, поэтому любая госпомощь в ЕС должна быть тщательно направлена, чтобы не искажать конкуренцию», - подчеркнул Рийсало.