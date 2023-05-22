Активная часть «Весеннего шторма» завершилась боями в окопах.

«Самая последняя информация с фронтов Украины показывает, что без окопов не обойтись. Траншеи спасают жизни и дают солдату кров», - отметил младший фельдфебель Кен-Тимо Раннасте, резервист в должности заместителя командира роты «Чарли».

Калевскому батальону поставили задачу удерживать линию траншей на центральном полигоне Сил обороны и отражать атаки противника, который мог использовать весь арсенал возможностей механизированных подразделений.

«Несомненно, учения были интересными. Приходилось решать самые разнообразные задачи, надеюсь, солдаты остались довольны», – сказал командир Калевского батальона майор Арго Сибуль, по чьим словам около половины его подразделения было укомплектовано резервистами.

Он добавил, что военнослужащие запаса не утратили свои навыки: «Наши учения завершаться батальонными стрельбами, на которых они смогут продемонстрировать все то, чему мы их учили в прошлые годы».

«Я был рад оказаться на учениях, поскольку встретил старых товарищей, с которыми уже приходилось работать, а также тех парней, которых учил в прежние годы. С ними тоже был счастлив повидаться», - добавил младший фельдфебель Раннасте.