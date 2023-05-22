Активная часть «Весеннего шторма» завершилась боями в окопах.

В понедельник, 22 мая, рота «Чарли» Калевского пехотного батальона 1-й пехотной бригады отражала атаки механизированных подразделений условного противника на линию укреплений. В этом ей помогали зенитные орудия и военные инженеры. Этот учебный бой ознаменовал окончание тактической части учений «Весенний шторм».
«Самая последняя информация с фронтов Украины показывает, что без окопов не обойтись. Траншеи спасают жизни и дают солдату кров», - отметил младший фельдфебель Кен-Тимо Раннасте, резервист в должности заместителя командира роты «Чарли».
Калевскому батальону поставили задачу удерживать линию траншей на центральном полигоне Сил обороны и отражать атаки противника, который мог использовать весь арсенал возможностей механизированных подразделений.
«Несомненно, учения были интересными. Приходилось решать самые разнообразные задачи, надеюсь, солдаты остались довольны», – сказал командир Калевского батальона майор Арго Сибуль, по чьим словам около половины его подразделения было укомплектовано резервистами.
Он добавил, что военнослужащие запаса не утратили свои навыки: «Наши учения завершаться батальонными стрельбами, на которых они смогут продемонстрировать все то, чему мы их учили в прошлые годы».
«Я был рад оказаться на учениях, поскольку встретил старых товарищей, с которыми уже приходилось работать, а также тех парней, которых учил в прежние годы. С ними тоже был счастлив повидаться», - добавил младший фельдфебель Раннасте.
«Весенний шторм» - крупнейшие учения года. Во время маневров Силы обороны практикуются в планировании и реализации военных операций, а также улучшают взаимодействие между эстонскими подразделениями и силами союзников. В учениях участвуют кадровые военные, военнослужащие срочной службы, резервисты и представители дружественных стран.