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Студия Postimees: возвращение кризиса 2008 года?

14:00 Райво Варе
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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К чему готовиться экономикам стран Запада на фоне грозящего США дефолта? Американский доллар – в кризисе? Возможно ли возвращение 2008 года?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире экономический аналитик, предприниматель Райво Варе. Смотрите беседу в студии в 14:00!

  • Как возможный дефолт в США повлияет на экономику и финансовую стабильность западного мира и Эстонии?
  • Состоится ли повышение потолка госдолга в обход Конгресса?
  • Такой подход – не решение, а откладывание проблемы?
  • Кризис доллара США может стать реальностью?
  • Мировая финансовая стабильность – под вопросом?
  • Кто виноват – центробанки?
  • Какие решения могли бы обеспечить финансовую стабильность?
  • Чего ждать от ближайшего года экономике Эстонии? 
  • Как грядущее повышение налогов отразится на конкурентоспособности предприятий и кармане потребителя?
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