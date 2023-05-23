Студия Postimees: возвращение кризиса 2008 года?

К чему готовиться экономикам стран Запада на фоне грозящего США дефолта? Американский доллар – в кризисе? Возможно ли возвращение 2008 года?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире экономический аналитик, предприниматель Райво Варе. Смотрите беседу в студии в 14:00!
- Как возможный дефолт в США повлияет на экономику и финансовую стабильность западного мира и Эстонии?
- Состоится ли повышение потолка госдолга в обход Конгресса?
- Такой подход – не решение, а откладывание проблемы?
- Кризис доллара США может стать реальностью?
- Мировая финансовая стабильность – под вопросом?
- Кто виноват – центробанки?
- Какие решения могли бы обеспечить финансовую стабильность?
- Чего ждать от ближайшего года экономике Эстонии?
- Как грядущее повышение налогов отразится на конкурентоспособности предприятий и кармане потребителя?