Варе об экономике: опасаюсь кавалерийских атак политиков

Сейчас возникла многослойная проблема: у нас проблема с темпами экономического развития – стагфляция, то есть стагнация на фоне инфляции; в США проблема с госдолгом, у Европы проблема со ставками и инфляцией, у Китая – проблема с восстановлением. В такой ситуации может возникнуть «идеальный шторм». И этого боятся все! А доллар никуда не пропадет – просто альтернативы еще не готовы.

– Какие решения в ближайшем будущем могли бы обеспечить финансовую стабильность?

– Могу поддержать только логику министра финансов США и ведущих мировых аналитиков: повышать потолок госдолга США, чтобы не расшатывать ситуацию.

Надо также договариваться о правилах игры, которые позволят стимулировать экономику, а не ограничивать ее. А это уже политические решения.

Банкиры могут влиять на экономику через ставки и рамочное кредитование для коммерческих банков.

– Только вот результатов не видно. Кто виноват – центробанки?

– В 21 году говорили о том, что сейчас всё восстановится после пандемии и ничего не надо делать. Думаю, что центробанки США и Европы, а также Японии и Великобритании зевнули на полгода, в результате появилась инерция в развитии и экономика пошла своим путем.

– Возможно ли возвращение кризиса 2008 года?