Варе об экономике: опасаюсь кавалерийских атак политиков

Думаю, что решения будут найдены, хотя они могут быть очень болезненными. Надеюсь, что экономические власти США, Европы и Китая научились на прошлых ошибках, чтобы избежать повторения кризиса 2008 года.
Советую всем быть готовым к тому, что в Эстонии год будет турбулентным, сохранится высокая инфляция, готовность развивать новые проекты в экономике будет ниже, чем могла бы быть.
– Что можно было бы изменить на политическом уровне?
– Находясь в еврозоне, мы не располагаем основными банковскими инструментами. Сейчас идет поиск новых доходных статей, что неизбежно приводит к повышению налогов. А эти меры не стимулируют экономику, хотя в кризис обычно принято ее поддерживать. Мы решаем одну задачу, забывая о другой, и надеемся, что всё само собой решится. Сейчас уже выдаются прогнозы, что всё наладится в следующем году…
– Что-то побаиваюсь верить. Однажды уже был прогноз, что инфляция составит 2%, а оказалось 20%.
– Следует признать, что грядущее повышение налогов больно отразится на конкурентоспособности предприятий и кармане потребителя?
– Безусловно. И те, и другие пострадают. Нашим промышленникам приходится балансировать между необходимостью идти в ногу с инфляцией и в то же время не терять конкурентоспособности. Уже очевидно, что люди меньше покупают – они начали экономить. Ничего не поделать! Конкуренция обостряется.
– При этом цены не падают, Кая Каллас даже пыталась взывать к совести предпринимателей…