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Варе: возвращения 2008 года можно избежать

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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  • Если в Америке чихнут, мы здесь начнем кашлять
  • Кризис доллара идет, но альтернативы не готовы
  • Цены падать не будут, вопрос – будут ли расти

К чему готовиться экономикам стран Запада на фоне грозящего США дефолта? Американский доллар – в кризисе? Возможно ли возвращение 2008 года?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире экономический аналитик, предприниматель Райво Варе. Смотрите беседу в повторе!

Выдержки из беседы

– К чему готовиться экономикам стран Запада на фоне грозящего США дефолта?

– Проблема в том, что удельный вес экономики США в мире, а также взаимосвязанность западных экономик и экономик развивающихся стран через американский доллар настолько велики, что как только в Америке чихнут, мы здесь начнем кашлять. Это общая взаимозависимость.

В Америке дефолт намечается уже не впервые. Например, в 2011 году после финансово-экономического кризиса и в 2020 пандемийном году сложилась похожая ситуация. В конечном итоге они из этого выкарабкивались, используя одну и ту же схему: выигрывали время и манипулировали денежными потоками, повышали потолок госдолга.

Буквально сейчас политики США пытаются договориться. Проблема в том, что республиканцы требуют зафиксировать плато, уменьшить госрасходы и не трогать оборонные расходы, а демократы – ровно наоборот: добиваются увеличения расходов, выступают за повышение потолка госдолга и снижение оборонных расходов.

– Если они не договорятся?

– Будут маневрировать за счет управления денежными потоками в целях выиграть время и, возможно, прибегнут к сокращениям, которые могут обернуться потерей 536 000 рабочих мест. Кроме того, окажут влияние навеянные рецессией процессы. Есть также возможность временно взять в долг, причем без разрешения Конгресса.

– Любой из вариантов – это не решение, а откладывание проблемы?

– Совершенно верно. Однако, считается, что техническая отсрочка вполне допустима. Дальше будет видно. Там подойдет и следующий бюджетный год в США.

– Глава Минфина США Джанет Йеллен не исключает финансово-экономической катастрофы. Финансовая стабильность мира – под вопросом?

– Именно так. Это огромная проблема не столько для самих Штатов, сколько для экономик всего мира. В Европе – проблемы, там обсуждается, как долго еще будут повышаться ставки: предстоит как минимум два захода на повышение. На этом фоне происходит значительное сжатие объемов кредитования, уменьшается востребованность кредитования, что сказывается на экономической активности. Индекс предпринимательской уверенности тоже падает.

Экономике Европе предстоит стагнация, в США говорят о рецессии. А тут еще и Китай – третий важный экономический центр, где начиная с июня ежемесячно будет добавляться 65 миллионов новых зараженных ковидом. Китай прогнозирует всего до 5% экономического роста – вместо обычных 7–8%. Очевидно, что восстановление после ограничений идет медленнее, чем предполагалось. То есть, везде – проблемы. И накладываясь друг на друга, они могут создать эффект усиления.

– Кризис доллара США может стать реальностью?

– Не совсем. Он давно идет, но медленно. Если 10 лет назад на доллар приходилось почти 80% общего внешнеторгового оборота в мире, то на сегодняшний день показатель упал до 59%. Это заметный спад, но меньше того уровня, к которому стремятся те, кто желает от доллара избавиться – все страны БРИКС, а также Иран, Индонезия, Пакистан. Основная торговля по-прежнему идет на эквиваленте, который сравним и свободно конвертируется. Кроме того, доллар США всегда считался спокойной гаванью в кризисные времена.

Сейчас возникла многослойная проблема: у нас проблема с темпами экономического развития – стагфляция, то есть стагнация на фоне инфляции; в США проблема с госдолгом, у Европы проблема со ставками и инфляцией, у Китая – проблема с восстановлением. В такой ситуации может возникнуть «идеальный шторм». И этого боятся все! А доллар никуда не пропадет – просто альтернативы еще не готовы.

– Какие решения в ближайшем будущем могли бы обеспечить финансовую стабильность?

– Могу поддержать только логику министра финансов США и ведущих мировых аналитиков: повышать потолок госдолга США, чтобы не расшатывать ситуацию.

Надо также договариваться о правилах игры, которые позволят стимулировать экономику, а не ограничивать ее. А это уже политические решения.

Банкиры могут влиять на экономику через ставки и рамочное кредитование для коммерческих банков.

– Только вот результатов не видно. Кто виноват – центробанки?

– В 21 году говорили о том, что сейчас всё восстановится после пандемии и ничего не надо делать. Думаю, что центробанки США и Европы, а также Японии и Великобритании зевнули на полгода, в результате появилась инерция в развитии и экономика пошла своим путем.

– Возможно ли возвращение кризиса 2008 года?

– В условиях «идеального шторма», если до этого дело дойдет, всё возможно. Надеюсь, что в этот раз все же извлечен ряд уроков. Легкий банковский кризис в США миновал. Если бы на общую ситуацию наложился банковский крах, мы бы точно получили 2008 год. Но нового Lehman Brothers в этот раз не будет!

Думаю, что решения будут найдены, хотя они могут быть очень болезненными. Надеюсь, что экономические власти США, Европы и Китая научились на прошлых ошибках, чтобы избежать повторения кризиса 2008 года.

Советую всем быть готовым к тому, что в Эстонии год будет турбулентным, сохранится высокая инфляция, готовность развивать новые проекты в экономике будет ниже, чем могла бы быть.

– Что можно было бы изменить на политическом уровне?

– Находясь в еврозоне, мы не располагаем основными банковскими инструментами. Сейчас идет поиск новых доходных статей, что неизбежно приводит к повышению налогов. А эти меры не стимулируют экономику, хотя в кризис обычно принято ее поддерживать. Мы решаем одну задачу, забывая о другой, и надеемся, что всё само собой решится. Сейчас уже выдаются прогнозы, что всё наладится в следующем году…

– Но вы в них не верите?

– Что-то побаиваюсь верить. Однажды уже был прогноз, что инфляция составит 2%, а оказалось 20%.

– Грядущее повышение налогов больно отразится на конкурентоспособности предприятий и кармане потребителя?

– Безусловно. И те, и другие пострадают. Нашим промышленникам приходится балансировать между необходимостью идти в ногу с инфляцией и в то же время не терять конкурентоспособности. Уже очевидно, что люди меньше покупают – они начали экономить. Ничего не поделать! Конкуренция обостряется.

– При этом цены не падают, Кая Каллас даже пыталась взывать к совести предпринимателей…

– Боюсь таких кавалерийских атак. Тут все случаи нужно рассматривать по-отдельности. У кого-то действительно жадность, а у кого-то – реальные проблемы. Считаю это неверным сигналом для предпринимательства чисто с политической точки зрения.

Цены падать не будут. Вопрос в том – будут ли расти, и на сколько.

Озвучу главным вызов, который наши политики не хотят осознать. Эстония – догоняющая экономика, где конвергенция идет сначала в ценах, а потом – в доходах, а не наоборот. Чем больше пропасть, тем хуже. Тем болезненнее это ощущает население, и тем сложнее политическая обстановка. Столь важным процессом управлять нужно сознательно и спокойно, запастись терпением. Такие процессы не происходят за год или два, нужно смотреть на перспективу минимум в 10 лет.

По ценам мы уже вышли на уровень средних европейских, а уровень достатка – только 89% от среднего по Европе, в регионах – еще ниже. Разрыв уже увеличился.

Студия Postimees: возвращение кризиса 2008 года? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Sand
Студия Postimees: возвращение кризиса 2008 года? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Sand Фото: Madis Veltman
  • Как возможный дефолт в США повлияет на экономику и финансовую стабильность западного мира и Эстонии?
  • Состоится ли повышение потолка госдолга в обход Конгресса?
  • Такой подход – не решение, а откладывание проблемы?
  • Кризис доллара США может стать реальностью?
  • Мировая финансовая стабильность – под вопросом?
  • Кто виноват – центробанки?
  • Какие решения могли бы обеспечить финансовую стабильность?
  • Чего ждать от ближайшего года экономике Эстонии? 
  • Как грядущее повышение налогов отразится на конкурентоспособности предприятий и кармане потребителя?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Sand 

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