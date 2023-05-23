Вт, 23.05.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Каллас начала отвечать на запросы депутатов Рийгикогу

rus.postimees.ee
Facebook Twitter
Comments
Кая Каллас.
Кая Каллас. Фото: Tairo Lutter

За 11 минут до наступления вторника премьер-министр Кая Каллас начала отвечать в Рийгикогу на депутатские запросы, пишет Rus.ERR.

Но поскольку заседание завершилось в полночь, то 23 мая ей придется продолжить это на заседании, которое начнется в 10 утра.

Накануне Каллас ответила на вопросы о рекордно низкой рождаемости и плане сокращения пособий на детей.

Во вторник глава правительства и лидер Партии реформ также ответит на запросы депутатов о демографическом кризисе и украинских мужчинах мобилизационного возраста, получивших в Эстонии временную и международную защиту.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх