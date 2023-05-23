Каллас начала отвечать на запросы депутатов Рийгикогу

За 11 минут до наступления вторника премьер-министр Кая Каллас начала отвечать в Рийгикогу на депутатские запросы, пишет Rus.ERR.
Но поскольку заседание завершилось в полночь, то 23 мая ей придется продолжить это на заседании, которое начнется в 10 утра.
Накануне Каллас ответила на вопросы о рекордно низкой рождаемости и плане сокращения пособий на детей.
Во вторник глава правительства и лидер Партии реформ также ответит на запросы депутатов о демографическом кризисе и украинских мужчинах мобилизационного возраста, получивших в Эстонии временную и международную защиту.