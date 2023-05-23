Находящимся на длительном больничном могут разрешить работать

Соответствующий законопроект, направленный на межведомственное согласование, разработало Министерство социальных дел.

Он позволяет во время больничного листа, длящегося более двух месяцев, продолжать работать неполный рабочий день или выполнять более легкие служебные обязанности и получать зарплату.

Планируемые изменения предоставят лицам, которые длительное время находятся на больничном, доступ к предлагаемым Кассой по безработице услугам по поддержке трудоспособности.