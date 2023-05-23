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Находящимся на длительном больничном могут разрешить работать

rus.postimees.ee
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Деньги. Фото иллюстративное.
Деньги. Фото иллюстративное. Фото: Sille Annuk

В будущем жители Эстонии, находящиеся на больничном продолжительностью более двух месяцев, смогут работать с неполной нагрузкой и получать зарплату, пишет Rus.ERR.

Соответствующий законопроект, направленный на межведомственное согласование, разработало Министерство социальных дел.

Он позволяет во время больничного листа, длящегося более двух месяцев, продолжать работать неполный рабочий день или выполнять более легкие служебные обязанности и получать зарплату.

Планируемые изменения предоставят лицам, которые длительное время находятся на больничном, доступ к предлагаемым Кассой по безработице услугам по поддержке трудоспособности.

В результате у работника будет возможность получать доход, сохранять связь с трудовой жизнью и предотвращать развитие постоянной нетрудоспособности.

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