Министерство внутренних дел забрало под свои нужды землю, на которой стоял нарвский танк

Распоряжением министра внутренних дел от 22 мая городу Нарве дается срок в 30 дней с момента получения решения о добровольной передаче владения имуществом. В то же время жалобу на распоряжение можно подать в Таллиннский административный суд в течение 30 дней со дня уведомления о распоряжении.

2 декабря прошлого года Министерство внутренних дел направило Нарвской городской управе уведомление о начале процедуры отчуждения имущества в общественных интересах, на что управа направила в Министерство внутренних дел письмо, в котором задала уточняющие вопросы и сообщила, что городская управа примет предложение об обмене имущества на семь объектов государственной собственности.