Согласно распоряжению министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, имущество, принадлежащее городу Нарве на улице Йыэсуу, то есть бывшая земля под памятником танку, будет экспроприировано для строительства дополнительного поста наблюдения вдоль реки Нарва, за что городу Нарве заплатят 1940 евро, пишет ERR.
Министерство внутренних дел забрало под свои нужды землю, на которой стоял нарвский танк
Распоряжением министра внутренних дел от 22 мая городу Нарве дается срок в 30 дней с момента получения решения о добровольной передаче владения имуществом. В то же время жалобу на распоряжение можно подать в Таллиннский административный суд в течение 30 дней со дня уведомления о распоряжении.
2 декабря прошлого года Министерство внутренних дел направило Нарвской городской управе уведомление о начале процедуры отчуждения имущества в общественных интересах, на что управа направила в Министерство внутренних дел письмо, в котором задала уточняющие вопросы и сообщила, что городская управа примет предложение об обмене имущества на семь объектов государственной собственности.
В министерстве на данное предложение ответили отказом, а также заказали экспертную оценку в бюро недвижимости Kaanon Kinnisvarabüroo, которое оценило земельный участок, где раньше находился нарвский танк, в 1940 евро.