В торговом центре задержали женщину с ножом, она была в наркотическом опьянении

В конце прошлой недели охранник тартуского торгового центра вызвал на помощь патруль G4S, так как увидел женщину с признаками наркотического опьянения, у которой в руках был нож. Поскольку имелись подозрения, что женщина может быть опасной для посетителей торгового центра и себя самой, охранники задержали ее. В ситуацию вмешался и спутник женщины, с которым возникла потасовка. При задержании нож обнаружен не был, однако по записям видеокамеры было видно, что женщина держала нож в руке. На место происшествия вызвали полицию. Стражи порядка просмотрели видеозапись и продолжили разбираться с нарушительницей. В инциденте никто не пострадал.

На следующий день сигнал паники поступил из таллиннского магазина, и отреагировавший на сигнал патруль сообщил, что охранник магазина задержал двух нетрезвых мужчин, один из которых напал на кассира. Поскольку один из них был агрессивным, охранник применил для его успокоения газовый баллончик и наручники.

«Это два довольно экстремальных случая, однако агрессивное и неуважительное поведение в отношении охранников все же встречается слишком часто. Многие люди, употребив алкоголь, становятся агрессивными, молодежь тоже не осознает последствий своего поведения. Здесь хочется напомнить, что охранник – это все-таки наш помощник. Подобно полиции, охранники каждый день прикладывают усилия, чтобы все остальные чувствовали себя в обществе в безопасности. Однако, к сожалению, к охранникам часто относятся враждебно и видят в них помеху, а не помощника», – отметил руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль.

Охранники приходят на помощь, когда на кого-то нападают, и следят, чтобы люди соблюдали законы, ничего не ломали в торговых центрах или в общественных местах, не портили скамейки и не воровали в магазинах.