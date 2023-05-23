Чей Бахмут, «Белгород наш» и здравствуй, Московская федерация! Обзор событий недели в Украине

Сам Пригожин недавно выдал «секрет», что «освобождение» Бахмута было задумано им и Суровикиным (на тот момент - командующий Объединённой группировкой российских войск в Украине) как «операция «Бахмутская мясорубка» - для «перемалывания» ВСУ.

Версия очень неубедительная, поскольку на «фарш» шли в большей степени как раз его люди. Сам Пригожин неоднократно озвучивал и даже показывал это на камеру. Тезис о том, что пока в Бахмуте утилизировались зэки, а российская армия собиралась с силами, тоже сомнителен. Просто напомню, что уже во время «бахмутской мясорубки» от российских оккупантов были освобождены и Харьковщина, и Херсон.

В общем, независимо от того, находятся украинские воины в административных границах Бахмута, или нет, операцию по его обороне уже можно считать успешной для Киева и по состоянию на 22 мая она еще не закончена. Сейчас усилия ВСУ направлены на то, чтоб «мясорубка» превратилась в «крысоловку».

Новая субъектность Украины

Сейчас, кроме непосредственно боевых действий, самые важные для украинцев события все чаще происходят за рубежом. Уже сам факт того, что Украина была приглашена в качестве специального гостя на Саммит G7+, состоявшийся 19–21 мая в Хиросиме, еще несколько лет назад был невозможным. Сегодня ни один вопрос, обсуждавшийся на саммите, не обходился без упоминания Украины.