Чей Бахмут, «Белгород наш» и здравствуй, Московская федерация! Обзор событий недели в Украине

Взял ли Пригожин Бахмут? Волна переименований или новая «Московская федерация». В районе Белгорода Россия напала на Россию. Эти темы больше всего обсуждались в Украине на минувшей неделе, пишет журналист Сергей Гармаш из Киева.
Бахмут «взятый и невзятый»
Сама постановка вопроса взят Бахмут или нет – неправильная, поскольку захват или оборона любого объекта всегда имеют какую-то цель. Бахмут сам по себе – не цель ни для России, ни для Украины. Цель – это то, зачем украинские военные гибнут, обороняя город, а российская ЧВК «Вагнер» гонит на убой своих наемников, чтоб захватить его.
Речь уже идет не о городе как таковом, с его предприятиями, домами, коммунальными и коммерческими возможностями. Бахмут уничтожен, это выжженная земля. Речь всего лишь о территории, которую он занимал. Стоила ли она сотен убитых ежедневно?
Понятно, что, находясь в городе, в его домах, подземных коммуникациях, на заранее подготовленных позициях, легче убивать тех, кто наступает с поля. Военная наука утверждает, что наступающая сторона несет в 3-5 раз больше потерь, чем обороняющаяся. Этот дисбаланс захватчики пытались устранить с помощью артиллерии.
Для этого они разрушали все возможные объекты, где могли скрываться ВСУ. Когда город уничтожен, он теряет свою ценность для стороны обороны, после чего она уходит из него. Каковы же были цели боев за Бахмут?
Украина озвучивала несколько целей. «Мы должны держаться, пока не получим оружие», – заявил президент Украины Владимир Зеленский в феврале. 24 апреля он же добавил: «Мы не можем отказаться от Бахмута, потому что это поможет расширить фронт боевых действий и даст российским войскам и «Вагнеру» шанс захватить больше наших земель».
В течении месяцев обороны военные объясняли, что цель тяжелой обороны Бахмута – «перемалывание сил противника». Бахмут для ВСУ был частью плана по подготовке к контрнаступлению. На днях президент Байден озвучил, что под Бахмутом уничтожено около 100 тысяч российских военных.
В то же время, все еще ведя бои на окраинах города, ВСУ продвигаются по флангам, создавая риск окружения в нем «освободителей». ЧВК «Вагнер» заявила о своей небоеспособности, как минимум, на несколько месяцев. Более того, продемонстрированная тактика «мясных волн» уничтожил не только репутацию, но и мобилизационные возможности ЧВК.
Ну и сам факт неоднократных срывов российских дедлайнов взятия Бахмута однозначно ударил по морально-психологическому состоянию ВСР. Я уже не говорю о дискредитации руководства ВС России, которой, благодаря Бахмуту, систематически занимался главарь ЧВК Евгений Пригожин.
За десять месяцев сковывания россиян в Бахмуте, десятки тысяч украинских военных получили подготовку за рубежом. Единственным пунктом без галочки в списке выполненных задач Украины, остается получение оружия, достаточного для контрнаступления.
Пока бои на юго-западе города еще продолжаются, точку в этом вопросе ставить рано, но если даже противник вытеснит оттуда ВСУ, то буквально через два километра, на тактических высотах подготовлена новая линия обороны и к ней россиянам придется подходить через открытые поля.
Какие цели, в свою очередь, ставила перед взятием Бахмута РФ? Это понять сложно. Соотношение количества потерь с занятой, теперь уже опустошенной, территорией вызывает вопросы даже в России. Многие пишут о том, что Бахмут нужен был Пригожину, чтоб сделать себе имя и политическую карьеру.
Сам Пригожин недавно выдал «секрет», что «освобождение» Бахмута было задумано им и Суровикиным (на тот момент - командующий Объединённой группировкой российских войск в Украине) как «операция «Бахмутская мясорубка» - для «перемалывания» ВСУ.
Версия очень неубедительная, поскольку на «фарш» шли в большей степени как раз его люди. Сам Пригожин неоднократно озвучивал и даже показывал это на камеру. Тезис о том, что пока в Бахмуте утилизировались зэки, а российская армия собиралась с силами, тоже сомнителен. Просто напомню, что уже во время «бахмутской мясорубки» от российских оккупантов были освобождены и Харьковщина, и Херсон.
В общем, независимо от того, находятся украинские воины в административных границах Бахмута, или нет, операцию по его обороне уже можно считать успешной для Киева и по состоянию на 22 мая она еще не закончена. Сейчас усилия ВСУ направлены на то, чтоб «мясорубка» превратилась в «крысоловку».
Новая субъектность Украины
Сейчас, кроме непосредственно боевых действий, самые важные для украинцев события все чаще происходят за рубежом. Уже сам факт того, что Украина была приглашена в качестве специального гостя на Саммит G7+, состоявшийся 19–21 мая в Хиросиме, еще несколько лет назад был невозможным. Сегодня ни один вопрос, обсуждавшийся на саммите, не обходился без упоминания Украины.
Арабский мир тоже имел о нас весьма туманное представление, если не считать Украины как производителя и продавца оружия. Участие Зеленского в 32-м саммите Лиги арабских государств в Джидде по приглашению кронпринца Королевства Саудовская Аравия - это не просто дипмиссия, это рождение субьектности Украины и в этой части мира.
Но даже больше, чем эти саммиты украинцев радуют события, которые происходят за ближайшим забором, у соседей. Будем честны: это несправедливо, что война России против Украины велась только на украинской земле. В Украине гибнут люди, стираются в пепел целые города, миллионы украинцев теряют дома, родственников, здоровье.
Белгород наш!
В это же время россияне видят войну только по телевизору, не чувствуют боли, не видят смертей. Разве могут они осознать зло, которое творят, если сами не столкнутся с его последствиями? Поэтому начало военных действий непосредственно на территории агрессора вызывает как минимум моральное удовлетворение.
Это не злорадство, - это элементарный запрос на справедливость. Но «создание демилитаризованной зоны на границе с РФ» объявленное 22 мая легионом «Свобода России» и Русским добровольческим корпусом (РДК) имеет и вполне практическую цель – оттуда они не смогут обстреливать Украину.
Надо сказать, что хотя военные действия в большей мере локализованы на Донбассе и Юге Украины, обстрелы украинской территории постоянно происходят по всей протяженности российско-украинской границы.
Так, только на прошлой неделе войска РФ обстреляли 14 приграничных населенных пунктов Черниговской области. «Враг выпустил 138 снарядов, мин. Уничтожен нежилой дом, повреждены семь домов, а также здание бывшей школы, котельная и фельдшерско-акушерский пункт», - сообщил глава обладминистрации Вячеслав Чаус.
Еще более тяжелая ситуация в Сумской области. Там вообще 22 мая начали эвакуацию из приграничных общин Ахтырского района из-за усиления обстрелов со стороны РФ.
Понятно, что хотя «освобождением всей России от путинского диктата и прекращением преступной войны» (так объяснили в РДК и Легионе цель своих действий) на территории РФ занимаются подразделения, состоящие именно из российских добровольцев, - это операция организованная украинскими спецслужбами.
Понятно также, что это не просто щекотание нервов россиян, но часть подготовки к контрнаступлению ВСУ. Она может заключаться и в отвлечении сил и средств противника с потенциальных направлений прорыва; и в обострении конфликта между военными структурами в самой РФ; и в информационной и морально-психологической составляющей; и в дестабилизации, усилении центробежных тенденций в империи.
В любом случае перенос непосредственных боевых действий на территорию РФ, освобождение ее населенных пунктов «от путинских зомби» (из сообщения в телеграм-канале легиона «Свобода России») - это действительно новая и переломная страница этой войны. Понятно, что Украине не нужна российская территория. Ни пяди чужой земли нам не нужно!
Слова важны
Мы живем в мире слов и именно слова обозначают, а часто и определяют наше отношение к чему-либо. Например, я уже писал о том, что в украинском языке словом «россиянин» обозначается и русский, и россиянин. Таким образом, «россиянами» на украинском языке становятся и миллионы русских по национальности граждан Украины, представители других народов, живущих в Российской федерации.
Слова важны. 9 мая было опубликовано коммюнике о заседании Комиссии по стандартизации географических названий за пределами Польши. Она решила называть город с русским названием «Калининград» польским топонимом Крулевец (Królewiec).
То же относится к «Калининградской» области. Еще дальше пошел Комитет будущего в Сейме Литвы который на прошлой неделе начал дискуссию о переименовании в литовском языке России в Московию.
Нужно сказать, что еще в начале марта Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрел электронную петицию, автор которой предлагает официально изменить название «Россия» на «Московия», «российский» на «московский», а «Российская Федерация» – на «Московская федерация».
Это решило бы и проблему с украинским звучанием слов «русский» и «россиянин», которые в украинском языке звучат одинаково. Петиция набрала более 25 тысяч подписей, но ответ президента был дипломатичным – он поручил Кабинету министров «комплексно проработать этот вопрос». Как видим, пока Офис президента Украины думает, другие действуют.
И для справки: понятие «Россия» существует только 302 года – с 22 октября 1721 года, когда царь Петр I провозгласил Московское царство «Российской империей». Если не будет слова «Россия», то и империя скукоживается до Московского царства и порабощенных им народов.
Справка об авторе
Сергей Гармаш – украинский журналист и писатель. Родился в г. Енакиево Донецкой области. Закончил Институт журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Работал корреспондентом Енакиевской независимой газеты «Панорама» (1991—1993);
редактором Енакиевского городского радио (1993–1996);
корреспондентом Радио «Свобода» в Донецкой области (1996–2004);
корреспондентом Интерфакс-Украина в Донецкой области (2001–2003).
С 2002 года – главный редактор интернет-издания «ОстроВ».
В мае 2014 года переехал в Киев.
С 9 июня 2020 года представлял Донецкую область в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.
Лауреат премии имени Герда Буцериуса «Свободная пресса Восточной Европы» и кавалер ордена «За заслуги» III степени за весомый личный вклад в развитие украинской журналистики, многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство.