Иллюзия пригорода: новый жилой комплекс в Таллинне

На углу бульвара Сыпрузе и улицы Тихазе растет жилой дом. Здание достигло своей полной высоты, и в честь этого события на стропила водрузили традиционный венок. Новый проект будет завершен в первой половине 2024 года.
Новое здание с жилыми и коммерческими помещениями расположено по адресу Сыпрузе-пст., 26/28 и будет завершено в первой половине 2024 года. Проект застройки состоит из двух пятиэтажных корпусов на 46 квартир.
«Дома Tihase расположены в логистически необычном месте: придя домой, вы попадаете в зеленую загородную идиллию Кристийне, но на самом деле остаетесь рядом с центром города. Мы продумали мельчайшие детали проекта, чтобы и квартиры, и подсобные помещения отвечали всем потребностям современной семьи», - сказал Таави Коткас, руководитель по развитию проекта.
В строящемся компанией Merko комплексе запланированы квартиры из двух-четырех комнат, в каждой будет терраса, балкон или лоджия. В дополнение к террасе, в квартирах на первых этажах имеются огороженные частные дворики, а для квартир на верхнем этаже, помимо просторной террасы, спроектирован застекленный зимний сад и мини-бассейн под открытым небом.
В огороженном дворе планируется площадка для игр и отдыха, на первом этаже - три коммерческих помещения, подходящих для малого бизнеса, а на уличной парковке рядом со зданием найдется место и для арендованных автомобилей.
На общей подземной парковке будет осуществляться подзарядка электромобилей, электрических велосипедов, скейтбордов или самокатов. Там же появится помещение для хранения, мойки и обслуживания велосипедов.
Компания Merko привлекла к планированию проекта лучших специалистов в своей области, поэтому в результате получилось современное строение, отвечающее потребностям жильцов и хорошо вписывающееся в район Кристийне. Автором архитектурного решения здания является архитектурное бюро «Luhse ja Tuhal», пакеты внутренней отделки созданы в сотрудничестве с архитекторами интерьера LÄVI. Учитывающий потребности семей ландшафтный дизайн был разработан в сотрудничестве с Сигне Касепалу.