Иллюзия пригорода: новый жилой комплекс в Таллинне

Новое здание с жилыми и коммерческими помещениями расположено по адресу Сыпрузе-пст., 26/28 и будет завершено в первой половине 2024 года. Проект застройки состоит из двух пятиэтажных корпусов на 46 квартир.

Строительство дома в Кристийне. Фото: Андрес Раудъялг

«Дома Tihase расположены в логистически необычном месте: придя домой, вы попадаете в зеленую загородную идиллию Кристийне, но на самом деле остаетесь рядом с центром города. Мы продумали мельчайшие детали проекта, чтобы и квартиры, и подсобные помещения отвечали всем потребностям современной семьи», - сказал Таави Коткас, руководитель по развитию проекта.

В строящемся компанией Merko комплексе запланированы квартиры из двух-четырех комнат, в каждой будет терраса, балкон или лоджия. В дополнение к террасе, в квартирах на первых этажах имеются огороженные частные дворики, а для квартир на верхнем этаже, помимо просторной террасы, спроектирован застекленный зимний сад и мини-бассейн под открытым небом.

Фото: Merko Ehitus

В огороженном дворе планируется площадка для игр и отдыха, на первом этаже - три коммерческих помещения, подходящих для малого бизнеса, а на уличной парковке рядом со зданием найдется место и для арендованных автомобилей.

На общей подземной парковке будет осуществляться подзарядка электромобилей, электрических велосипедов, скейтбордов или самокатов. Там же появится помещение для хранения, мойки и обслуживания велосипедов.