Более половины людей, принявших участие в опросе Института социальных исследований, считают, что премьер-министр и лидер Партии реформ Кая Каллас должна извиниться за заявление, сделанное в адрес оппозиции.
Опрос ⟩ Более половины жителей Эстонии считают, что Кая Каллас должна извиниться за свои высказывания
Опрос касался критики со стороны Каи Каллас, когда премьер-министр сравнила деятельность оппозиции с путинской Россией и гитлеровской Германией. При ответе на связанный с этой темой вопрос 55 процентов опрошенных сочли, что премьер-министр должна, а 33 процента – что не должна извиняться за свое выступление.
В отношении конфронтации между коалицией и оппозицией также был задан вопрос, считает ли респондент обоснованной обструкцию, организованную оппозицией, т.е. воспрепятствование работе Рийгикогу. 46% высказались за, 40% - против.
«Препятствование работе парламента – это палка о двух концах. Это стратегия достижения своих политических целей путем творческой интерпретации правил организации парламентской работы, когда обычные процедуры парламентской работы не позволяют их достичь. А еще это возможность, так сказать, ненадолго притормозить политический процесс и тем самым привлечь внимание общественности к определенным проблемам», – прокомментировал результаты опроса Мартин Мёльдер, научный сотрудник Института политических исследований им. Йохана Шютте Тартуского университета.
«Нынешняя оппозиция выбрала в некотором смысле подходящий момент для обструкции, потому что общее недовольство некоторыми достигнутыми коалиционными партиями соглашениями и тем, как они были реализованы, было велико. Линии оппозиции и коалиции также проходят через мнение избирателей о том, была ли обструкция оправданной или нет», — продолжил Мёльдер.
Если общее мнение по этому вопросу в значительной степени разделилось, поддержка обструкции среди сторонников оппозиционных партий значительно выше, чем среди сторонников коалиционных партий. Однако, по словам Мёльдера, показательно, что около 18 процентов сторонников «Ээсти 200», 28 процентов сторонников социал-демократов и восемь процентов сторонников Партии реформ считают, что это было оправдано.
«Если препятствование работе слишком затянется или примет несоответствующий оборот, общественное мнение может потерять к нему симпатию. Или если оно будет прекращено слишком внезапно и слишком рано, так сказать, с помощью силы. На данный момент видно, что оппозиция не отказалась от использования этой тактики. Партия, которая дольше всех сохраняет хладнокровие в таком крайне непредсказуемом процессе и знает, когда наступает подходящий момент, чтобы действовать тем или иным образом, с большей вероятностью достигнет здесь своих политических целей», – сказал Мёльдер.
Кроме того, респондентам был задан следующий вопрос: что является большей проблемой для Эстонии: низкая рождаемость или потепление климата? 66 процентов упомянули низкую рождаемость, 22 процента потепление климата и 12 процентов затруднились ответить на этот вопрос.
Между тем среди сторонников всех основных политических партий больше всего респондентов, которые считают, что низкая рождаемость является для Эстонии большей проблемой, чем потепление климата. Низкий уровень рождаемость считают более серьезной проблемой 89% сторонников EKRE, 78% сторонников «Отечества», 70% сторонников Центристской партии, 55% сторонников Партии реформ, 54% сторонников «Ээсти 200» и 50% сторонников социал-демократов.
Опрос Norstat был проведен онлайн 19 мая среди граждан Эстонии в возрасте от 18 лет и старше, в нем приняли участие в общей сложности 1000 респондентов.