Опрос ⟩ Более половины жителей Эстонии считают, что Кая Каллас должна извиниться за свои высказывания

Опрос касался критики со стороны Каи Каллас, когда премьер-министр сравнила деятельность оппозиции с путинской Россией и гитлеровской Германией. При ответе на связанный с этой темой вопрос 55 процентов опрошенных сочли, что премьер-министр должна, а 33 процента – что не должна извиняться за свое выступление.

В отношении конфронтации между коалицией и оппозицией также был задан вопрос, считает ли респондент обоснованной обструкцию, организованную оппозицией, т.е. воспрепятствование работе Рийгикогу. 46% высказались за, 40% - против.

«Препятствование работе парламента – это палка о двух концах. Это стратегия достижения своих политических целей путем творческой интерпретации правил организации парламентской работы, когда обычные процедуры парламентской работы не позволяют их достичь. А еще это возможность, так сказать, ненадолго притормозить политический процесс и тем самым привлечь внимание общественности к определенным проблемам», – прокомментировал результаты опроса Мартин Мёльдер, научный сотрудник Института политических исследований им. Йохана Шютте Тартуского университета.

«Нынешняя оппозиция выбрала в некотором смысле подходящий момент для обструкции, потому что общее недовольство некоторыми достигнутыми коалиционными партиями соглашениями и тем, как они были реализованы, было велико. Линии оппозиции и коалиции также проходят через мнение избирателей о том, была ли обструкция оправданной или нет», — продолжил Мёльдер.