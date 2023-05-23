Эстонский производитель электровелосипедов Ampler начинает процесс санации и сокращает сотрудников

«Последние несколько лет были трудными для Ampler Bikes, и ситуация на рынке электрических велосипедов ухудшилась, особенно в начале 2023 года. Из-за этого велосипеды остались на складе и возникли финансовые проблемы. Мы твердо верим в Ampler, в продукцию мирового класса, и мы сохраним компанию в рабочем состоянии во время санации», – сообщил в пресс-релизе член правления Ampler Bikes OÜ Кристьян Марусте.

По данным компании, оборот Ampler в марте составил почти 1,5 миллиона евро, а в апреле — 700 000 евро, и перспективы улучшились в связи с началом высокого велосипедного сезона. «Конечная цель – дать компании новую жизнь и в то же время максимально прозрачно рассказать о нашей ситуации и перед нашими клиентами, поставщиками и другими партнерами», – добавил Марусте.

По словам члена правления, санация дает возможность распределить обязательства на более длительный период, благодаря чему Ampler сможет продолжить свою деятельность. «Производство, продажи и обслуживание будут осуществляться на всех существующих рынках, и с помощью санации мы будем развивать деятельность компании, чтобы создать предпосылки для повышения эффективности производства и увеличения объемов продаж», – сказал он.

В то же время компания Ampler Bikes известила Кассу страхования от безработицы, что сократит 13 сотрудников. «Это было чрезвычайно сложное решение, так как мы высоко ценим вклад команды. К сожалению, текущая рыночная ситуация требует корректировки затрат без ущерба для деятельности компании и продаж электровелосипедов. Я хочу поблагодарить всех, кто работал в компании, за их вклад», – сказал Марусте.