Эксперт: по этим причинам вы никогда не получите жилищный кредит

Отсутствие разрешения на эксплуатацию – еще одна распространенная причина для отказа в кредите. По словам Ребане, недвижимость должна иметь разрешение на эксплуатацию, подтверждающее, что квартира или дом, которые вы хотите купить, пригодны и безопасны для проживания. «Как и в случае с разрешением на эксплуатацию, регистрационные данные здания в некоторых случаях могут не совпадать с реальностью. В случае с квартирами каждый день встречаются примеры, когда в регистрационных данных что-то не так – например, отсутствует такая важная деталь как лестница, или квадратные метры не соответствуют описанию в документах», - продолжает руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor. По словам Ребане, хотя привести в порядок документацию можно, люди часто не понимают, что это повлечет за собой непредвиденные дополнительные расходы.