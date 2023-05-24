ВАДИМ ШТЕПА ⟩ Почему русский рок совершил моральное самоубийство

На прошлой неделе в России на Бориса Гребенщикова составили протокол о «дискредитации армии». Конечно, Борис Борисович известен своими антивоенными высказываниями, но сама по себе эта ситуация выглядела бы откровенно анекдотической, если бы не печальный контекст нынешней России, когда за слова о мире реально сажают.

Виктор Цой был учеником БГ, и страшно представить, какой «протокол» составили бы на него в России сегодня за его культовую «Маму-анархию». Как известно, там поется о солдате, который встретился с неформалами. Это же «дискредитация армии» просто в чистом, рафинированном виде!

Кстати, однажды эта песня прозвучала на панк-фестивале в Эстонии. Массовое воодушевление публики, которая ее исполняла, продемонстрировало, что композиция остается актуальной, несмотря на то, что сочинена, страшно сказать, уже более 30 лет назад.

Рокеры по своей природе должны быть пацифистами

Если вообще припомнить историю мирового рок-н-ролла, то он еще с легендарного фестиваля в Вудстоке прочно ассоциируется с антивоенными и пацифистскими настроениями. Поэтому обвинять рок-музыканта в том, что он выступает против милитаризма, это то же самое, что обвинять птицу в том, что она летает.