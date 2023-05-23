«Весенний шторм»: бойцы получили незначительные травмы, один человек сломал руку

В «Весеннем шторме» участвует почти 14 000 человек. Кто-то уже вывихнул ногу в лесу, а один человек сломал руку. По словам офицера связи Сандера Пунамяэ, в целом во время учений были зафиксированы в основном незначительные травмы – например, повреждения пальцев на руках или ногах, травмы лодыжек или колен.