«Весенний шторм»: бойцы получили незначительные травмы, один человек сломал руку

В «Весеннем шторме» участвует почти 14 000 человек. Кто-то уже вывихнул ногу в лесу, а один человек сломал руку. По словам офицера связи Сандера Пунамяэ, в целом во время учений были зафиксированы в основном незначительные травмы – например, повреждения пальцев на руках или ногах, травмы лодыжек или колен.
«Один боец сломал руку в результате падения. В некоторых случаях военнослужащие были доставлены в больницу на медосмотр из-за несчастного случая или травмы, но никто в более длительной госпитализации не нуждался», – добавил Пунамяэ.
«Весенний шторм» начался в понедельник и закончится в пятницу. Речь идет о крупнейших учениях года, во время маневров Силы обороны практикуются в планировании и реализации военных операций, а также улучшают взаимодействие между эстонскими подразделениями и силами союзников. В учениях участвуют кадровые военные, военнослужащие срочной службы, резервисты и представители дружественных стран.