Полиция: пропавшая 16-летняя девушка нашлась

В четверг днем полиция обратилась за помощью в установлении местонахождения 16-летней Марлеэн, которая не вернулась в спецшколу Образовательной коллегии Маарьямаа.
Школа сообщила в полицию, что 12 мая девочке разрешили навестить родных в поселке Кырвекюла в Тартумаа, откуда к началу недели она должна была вернуться в учебное заведение. Однако этого не произошло: девушка сбежала из дома.
Пропавшая и раньше вела себя подобным образом и вместо посещения школы или нахождения дома гуляла с друзьями.
Поздно вечером в четверг пресс-служба полиции сообщила, что Марлеэн вернулась в учебное заведение.