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Полиция: пропавшая 16-летняя девушка нашлась

Rus.Postimees
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Полиция. Иллюстративное фото.
Полиция. Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks

В четверг днем полиция обратилась за помощью в установлении местонахождения 16-летней Марлеэн, которая не вернулась в спецшколу Образовательной коллегии Маарьямаа.

Школа сообщила в полицию, что 12 мая девочке разрешили навестить родных в поселке Кырвекюла в Тартумаа, откуда к началу недели она должна была вернуться в учебное заведение. Однако этого не произошло: девушка сбежала из дома.

Пропавшая и раньше вела себя подобным образом и вместо посещения школы или нахождения дома гуляла с друзьями.

Поздно вечером в четверг пресс-служба полиции сообщила, что Марлеэн вернулась в учебное заведение.

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