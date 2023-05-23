Знаете, где она? Полиция разыскивает 16-летнюю девушку

Школа сообщила в полицию, что 12 мая девочке разрешили навестить родных в поселке Кырвекюла в Тартумаа, откуда к началу недели она должна была вернуться в учебное заведение. Однако этого не произошло. Девушка сбежала из дома, и в настоящий момент у семьи и персонала школы нет информации, где находится Марлеэн и с кем проводит время.