Знаете, где она? Полиция разыскивает 16-летнюю девушку

Полиция просит содействия в установлении местонахождения 16-летней Марлеэн, которая не вернулась в спецшколу Образовательной коллегии Маарьямаа, дома ее тоже нет.
Школа сообщила в полицию, что 12 мая девочке разрешили навестить родных в поселке Кырвекюла в Тартумаа, откуда к началу недели она должна была вернуться в учебное заведение. Однако этого не произошло. Девушка сбежала из дома, и в настоящий момент у семьи и персонала школы нет информации, где находится Марлеэн и с кем проводит время.
Пропавшая и раньше вела себя подобным образом и вместо посещения школы или нахождения дома гуляла с друзьями. На звонки она не отвечает.
Полиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении Марлеэн, сообщить об этом в центр тревоги по номеру 112.