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Директор школы, ученик которой избил ребенка перед камерой: это вопиюще, ненормально

Марко Суурмяги
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Мальчик, подозреваемый в избиении, учится в школе Хеймтали.
Мальчик, подозреваемый в избиении, учится в школе Хеймтали. Фото: Elmo Riig

«Ненормально! В этом случае не может быть другого восприятия», – сказал директор школы Хеймтали Ээро Метсвахи, увидев во вторник утром видеозапись избиения маленького ребенка. Именно в школе Хеймтали учится мальчик, который на видео избивает и запугивает мальчика намного младше себя.

До того, как видео стало достоянием общественности в понедельник, сотрудники школы якобы ничего не знали об избиении, проихошедшем 28 апреля, которое было снято на видео. Утром во вторник директор попытался связаться с полицией, чтобы узнать, кто и как занимается этим делом. «Это такое вопиющее дело, что полиция должна продолжать им заниматься. Я руководствуюсь указаниями правоохранительных органов», – сказал он.

По словам Метсвахи, мальчик, подозревающийся в избиении, во вторник в половине девятого в школу не пришел. Теперь школа должна обсудить с муниципалитетом и полицией, сможет ли он продолжать обучение в этой школе. У полиции и раньше были с ним проблемы, только в начале прошлой недели был организован круглый стол для рассмотрения одного из происшествий.

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