Директор школы, ученик которой избил ребенка перед камерой: это вопиюще, ненормально

«Ненормально! В этом случае не может быть другого восприятия», – сказал директор школы Хеймтали Ээро Метсвахи, увидев во вторник утром видеозапись избиения маленького ребенка. Именно в школе Хеймтали учится мальчик, который на видео избивает и запугивает мальчика намного младше себя.
До того, как видео стало достоянием общественности в понедельник, сотрудники школы якобы ничего не знали об избиении, проихошедшем 28 апреля, которое было снято на видео. Утром во вторник директор попытался связаться с полицией, чтобы узнать, кто и как занимается этим делом. «Это такое вопиющее дело, что полиция должна продолжать им заниматься. Я руководствуюсь указаниями правоохранительных органов», – сказал он.