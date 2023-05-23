Директор школы, ученик которой избил ребенка перед камерой: это вопиюще, ненормально

До того, как видео стало достоянием общественности в понедельник, сотрудники школы якобы ничего не знали об избиении, проихошедшем 28 апреля, которое было снято на видео. Утром во вторник директор попытался связаться с полицией, чтобы узнать, кто и как занимается этим делом. «Это такое вопиющее дело, что полиция должна продолжать им заниматься. Я руководствуюсь указаниями правоохранительных органов», – сказал он.

По словам Метсвахи, мальчик, подозревающийся в избиении, во вторник в половине девятого в школу не пришел. Теперь школа должна обсудить с муниципалитетом и полицией, сможет ли он продолжать обучение в этой школе. У полиции и раньше были с ним проблемы, только в начале прошлой недели был организован круглый стол для рассмотрения одного из происшествий.