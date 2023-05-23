Пляжный сезон в Пирита начинается 1 июня

Церемония поднятия флага состоится 1 июня в 16:00 у здания береговой охраны Пирита. Посетители смогут насладиться бесплатным мороженым Balbiino.

«Мы можем с гордостью сказать, что пляж Пирита - один из двух лучших пляжей Таллинна, так как мы отвечаем условиям для получения знака качества - Голубого флага, а также были удостоены награды “Дело года 2022” от Союза охранных предприятий Эстонии за создание доступа для людей с особыми потребностями», - сказал старейшина Пирита Кайдо Саарнийт.

Голубой флаг - это международно признанный знак качества, который присуждается пляжам с водой высокого качества, чистым и ухоженным песком, безопасной средой и доступом к чистой питьевой воде. Знак качества присуждается на один сезон и контролируется в течение всего периода. Чтобы получить Голубой флаг, пляж должен соответствовать 33 критериям в четырех категориях: качество воды, безопасность и услуги, информационно-экологическое образование, а также управление окружающей средой.

Пляжи Пирита и Пикакари являются первыми в Эстонии, где люди с ограниченными возможностями могут заезжать в воду на специальных инвалидных креслах. Оба пляжа оборудованы тремя инвалидными креслами с поплавками, соответствующими раздевалками, террасой с навесом и контейнерами для хранения инвентаря. Для спуска в воду имеется пандус. Клиентам будет помогать обученный сотрудник, который поможет пловцам подготовиться к заезду в воду. В целях безопасности заезжать в воду можно только с сопровождением.

Пляж для людей с ограниченными возможностями работает на протяжении всего официального пляжного сезона - с 1 июня по 31 августа, каждый день с 12 до 18 часов. Посещение пляжа бесплатно.