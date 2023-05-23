Полезно знать: кредитная арифметика строительства частного дома

В конце весны, когда приближается лето, у многих людей появляется желание иметь свой собственный дом, где можно создать безопасную игровую зону для детей, наслаждаться уединением и пением птиц за чашкой кофе или практиковать навыки садоводства. Общим фактором успеха проекта является тщательная проработка как строительного проекта, так и кредитного плана.
По словам руководителя частного финансирования LHV для физических лиц Кэтлин Ватсель, планирование строительства стоит начать с того, чтобы спросить себя, какие привычки и потребности есть у меня и моей семьи. Например, планируется ли пополнение семьи в будущем, должен ли в доме быть домашний офис или сауна.
Домашнее задание
«Зная основные потребности, следует подумать, достаточно ли у меня навыков и времени для строительства дома своими силами или все же следует доверить организацию процесса строительной фирме или производителям модульных домов. Поскольку строительство дома сопровождается значительным количеством организационных вопросов, иногда выясняется, что процесс не идет таким темпом, как планировалось, и одного лета оказывается совсем недостаточно», – отметила Ватсель.
По ее словам, затраты на строительство может значительно превысить предполагаемую смету. При самостоятельном планировании часто не учитываются все обстоятельства, сроки поставки материалов и простои в работе, поэтому возникают дополнительные расходы.
«В процессе строительства может потребоваться дополнение исходного плана, еще часто недооценивается возможность повышения цен на строительные материалы», – говорит она.
Хорошо бы с самого начала подумать о расходах на содержание дома. Например, об энергоэффективности здания. «Высококачественные строительные материалы, современная система отопления и интеллектуальные решения обеспечивают разумные расходы в будущем. Для домов с энергоэффективностью класса А также действует более выгодная процентная ставка. Меньшие обязательства всегда лучше, чем большие», – отметила Ватсель.
Далее следует приступить к составлению строительной сметы. Самостоятельное планирование бюджета может быть довольно сложным делом, в то время как при привлечении генерального подрядчика будет проще составить точный и реалистичный бюджет.
«В смете на строительство дома всегда должны быть запланированы средства для неожиданных расходов. Даже самые опытные строители не всегда могут предвидеть все обстоятельства», – рассказала Ватсель и рекомендовала иметь запасной план на случай, если строительство обойдется дороже, чем планировалось.
Процесс подачи заявки на кредит
Прежде чем наслаждаться кофе на террасе своего дома, необходимо узнать, какие требования банк предъявляет для финансирования вашей мечты. Если у вас уже есть собственный участок, то вы уже на один шаг ближе к получению кредита. Заемщик должен учитывать, что банк оценивает наличие достаточного регулярного дохода, отсутствие просроченных платежей и законопослушное поведение. Немаловажным фактором в глазах банка является наличие дополнительного обеспечения кредита или залоговой недвижимости.
Зная размер собственного первоначального взноса, возможные варианты залоговой недвижимости, бюджет проекта, можно подать ходатайство на получение жилищного кредита через сайт банка.
Кредитное предложение следует обязательно получить до начала строительства дома. «LHV связывается с клиентом уже в течение 24 часов после подачи заявки», – сказала Ватсель.
Затем необходимо предоставить банку смету строительных работ, данные о строителе и техническом надзоре со стороны владельца, оценочные акты залоговой недвижимости, после чего банк вынесет окончательное решение и сделает предложение.
Выдача ипотечного кредита для строительства дома происходит поэтапно. После установления ипотеки и привлечения собственного взноса банк выдает первую часть кредита, остальные выплаты производятся на основе актов выполненных работ и фотографий.
Банк анализирует возможности
Поскольку кредит на строительство сопряжен с большими рисками, требуется собственный взнос не менее 30% от стоимости строительства. «Мы финансируем покупку земельного участка на 50% и будущую рыночную стоимость готового дома до 75%. Самым простым способом финансирования строительства дома является наличие дополнительной залоговой недвижимости, так в некоторых случаях можно построить дом без собственного взноса», - сказала Ватсель.
Строительство с собственным взносом
· Земельный участок стоит 60 000 евро
· Бюджет строительства - 250 000 евро
· Собственный взнос - 70 000 евро
· Сумма кредита - 180 000 евро (платежеспособность позволяет предложить такую сумму)
· Предполагаемая стоимость участка с готовым домом - 300 000 евро
Строительство начинается после получения положительного решения о кредите с привлечением собственного взноса.
Немного арифметики
После привлечения собственного взноса банк может выдать первую часть кредита в размере до 65 000 евро. 60 000 + 70 000 = 130 000, из которых 50% составляет 65 000 евро. Сумма составляет 50% от предполагаемой стоимости дома на данный момент. Учитывается и риск, что вся сумма, вложенная в строительство, может не отражаться на рыночной стоимости.
Когда первый этап осуществлен, то вы предоставляете банку акт выполненных строительных работ с подтверждением строительного надзора и фотографии текущего состояния строительства. Тогда можно осуществить второй этап платежа в размере до 81 250 евро. Сумма составляет 75% от предполагаемой на данный момент стоимости дома. 130 000 + 65 000 = 195 000. Из них 75% составляет 146 250, из которых уже выдано 65 000 в первом платеже.
Третий платеж в размере 33 750 евро (65 000 + 81 250 + 33 750 = 180 000) также составляет 75% от предполагаемой на данный момент стоимости дома. 195 000 + 81 250 = 276 250, из которых 75% составляет 207 188. Итого, кредит в размере 180 000 евро выплачен банком полностью.