Полезно знать: кредитная арифметика строительства частного дома

По словам руководителя частного финансирования LHV для физических лиц Кэтлин Ватсель, планирование строительства стоит начать с того, чтобы спросить себя, какие привычки и потребности есть у меня и моей семьи. Например, планируется ли пополнение семьи в будущем, должен ли в доме быть домашний офис или сауна.

Домашнее задание

«Зная основные потребности, следует подумать, достаточно ли у меня навыков и времени для строительства дома своими силами или все же следует доверить организацию процесса строительной фирме или производителям модульных домов. Поскольку строительство дома сопровождается значительным количеством организационных вопросов, иногда выясняется, что процесс не идет таким темпом, как планировалось, и одного лета оказывается совсем недостаточно», – отметила Ватсель.

По ее словам, затраты на строительство может значительно превысить предполагаемую смету. При самостоятельном планировании часто не учитываются все обстоятельства, сроки поставки материалов и простои в работе, поэтому возникают дополнительные расходы.

«В процессе строительства может потребоваться дополнение исходного плана, еще часто недооценивается возможность повышения цен на строительные материалы», – говорит она.